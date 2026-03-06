Mercato - OM : Un départ surprise décidé par Habib Beye ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux semaines seulement après son arrivée, Habib Beye a déjà échoué dans l’une des deux missions qui lui avaient été confiées au moment de sa nomination, après l’élimination de l’OM en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Avec un de ses choix pour cette rencontre, le technicien sénégalais a peut-être aussi relancé l’avenir de l’un de ses joueurs.

S’il a réussi sa première au Vélodrome en renversant l’OL (3-2) dimanche, la deuxième s’est moins bien passée pour Habib Beye. L’OM avait deux objectifs d’ici à la fin de la saison : finir sur le podium et aller au bout en Coupe de France, alors que Marseille est en quête d’un trophée depuis 14 ans. Le deuxième s’est envolé mercredi soir après l’élimination face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.) dès les quarts de finale. Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, jamais il n’a atteint le dernier carré de la compétition.

De Lange relégué sur le banc par Beye, son avenir relancé ? Une rencontre pour laquelle Habib Beye a préféré Geronimo Rulli à Jeffrey de Lange, même si ce dernier avait toujours été titulaire depuis l’entrée en lice de l’OM en Coupe de France et n’avait encaissé aucun but en trois titularisations. En raison des difficultés de l’Argentin, le Néerlandais a même été propulsé titulaire par Roberto De Zerbi juste avant son départ, à l’occasion du Classique face au PSG (5-0). Ce qui relance peut-être l’avenir de Jeffrey de Lange, sous contrat jusqu’en juin 2027, dont les agents devaient rencontrer les dirigeants marseillais afin de discuter d’une prolongation, d’après les informations de L’Équipe.