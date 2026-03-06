Kylian Mbappé blessé : L’erreur (fatale) commise par le Real Madrid qui pourrait avoir des conséquences !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant récemment débarqué à Paris afin de subir des examens complémentaires, Kylian Mbappé est bien touché au genou. Victime d’une lésion au niveau du ligament, le Français espère rapidement pouvoir revenir à la compétition. Mais en interne, il se pourrait que le Real Madrid ait commis une erreur avec la blessure du numéro 10, ce qui a eu son lot de conséquences. Explications.

Auteur d’une très belle saison sur le plan individuel jusque-là, Kylian Mbappé a subi un gros coup d’arrêt. La star de 27 ans est actuellement victime d’une lésion au genou gauche qui l’empêche de pouvoir jouer. S’il espère être rapidement de retour à la compétition, Mbappé se serait bien passé de cette douleur. Mécontent des services médicaux du Real Madrid, le Français est retourné à Paris en début de semaine afin de passer des examens complémentaires. Son entraîneur, Alvaro Arbeloa, a donné de ses nouvelles ce jeudi en conférence de presse.

La saison de Kylian Mbappé :



🏟️38 matchs

⚽️43 buts

🎯8 passes décisives

🔥51 G+A en 38 matchs



🏆Permis de conduire

🎖️13x MOTM

🎖️2x joueur du mois en Liga

🎖️Meilleur buteur de Liga (23)

🎖️Meilleur buteur de Ligue des Champions (13) pic.twitter.com/sNZat8sNf1 — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) March 6, 2026

Le Real se veut rassurant concernant Mbappé « Je parle avec lui tous les jours, la situation est sous contrôle, ce qu'il a et comment il se sent. Il va de mieux en mieux chaque jour, et c'est un processus où nous allons de jour en jour, en fonction de ses sensations. Tout ce qui est en rapport avec les situations médicales de Bellingham et Mbappé est parfaitement organisé par les services médicaux du Real Madrid. Bellingham et Mbappé sont allés à Londres et Paris accompagnés par des membres du club, des professionnels du staff médical et physique. Tout, absolument tout, est supervisé par le club », a ainsi confié Alvaro Arbeloa.