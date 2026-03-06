Kylian Mbappé blessé : L’erreur (fatale) commise par le Real Madrid qui pourrait avoir des conséquences !

Ayant récemment débarqué à Paris afin de subir des examens complémentaires, Kylian Mbappé est bien touché au genou. Victime d’une lésion au niveau du ligament, le Français espère rapidement pouvoir revenir à la compétition. Mais en interne, il se pourrait que le Real Madrid ait commis une erreur avec la blessure du numéro 10, ce qui a eu son lot de conséquences. Explications.
Auteur d’une très belle saison sur le plan individuel jusque-là, Kylian Mbappé a subi un gros coup d’arrêt. La star de 27 ans est actuellement victime d’une lésion au genou gauche qui l’empêche de pouvoir jouer. S’il espère être rapidement de retour à la compétition, Mbappé se serait bien passé de cette douleur. Mécontent des services médicaux du Real Madrid, le Français est retourné à Paris en début de semaine afin de passer des examens complémentaires. Son entraîneur, Alvaro Arbeloa, a donné de ses nouvelles ce jeudi en conférence de presse.
Le Real se veut rassurant concernant Mbappé
« Je parle avec lui tous les jours, la situation est sous contrôle, ce qu'il a et comment il se sent. Il va de mieux en mieux chaque jour, et c'est un processus où nous allons de jour en jour, en fonction de ses sensations. Tout ce qui est en rapport avec les situations médicales de Bellingham et Mbappé est parfaitement organisé par les services médicaux du Real Madrid. Bellingham et Mbappé sont allés à Londres et Paris accompagnés par des membres du club, des professionnels du staff médical et physique. Tout, absolument tout, est supervisé par le club », a ainsi confié Alvaro Arbeloa.
Le staff médical a commis une erreur
Mais à en croire les dernières révélations de la Cadena SER, il se pourrait que le Real Madrid ait commis quelques erreurs importantes avec l’évolution de la blessure de Kylian Mbappé. Selon le média, le staff médical madrilène aurait pu permettre au Français de récupérer bien plus vite si ce dernier avait été davantage ménagé lors du mois de décembre. Mais alors que les médecins ont validé un temps de jeu important sur cette période, Mbappé a continué à jouer malgré un début de douleur.