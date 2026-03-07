«Ce n’est pas possible» : Endrick critiqué, l’OL contre-attaque !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’OL a été éliminé de la Coupe de France face au RC Lens (2-3) à l’issue d’une séance de tirs au but. Arrivé cet hiver en provenance du Real Madrid, le jeune phénomène Endrick a vu sa prestation être critiquée. Cela n’a pas plu du côté du club lyonnais, qui a répondu publiquement ce vendredi.

Un premier coup d’arrêt pour Endrick ? Le phénomène prêté par le Real Madrid à l’OL cet hiver semble quelque peu marquer le pas après un départ canon au sein du club rhodanien. Alors que ce jeudi, Lyon a été éliminé de la Coupe de France par Lens, le match du prodige brésilien a été pointé du doigt, ce qui n’a pas plu à Paulo Fonseca, qui a répondu en conférence de presse.

« Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible » « Endrick a passé plus d’une saison sans jouer. Depuis qu’il est arrivé, il a joué quasiment tous les matchs. Hier, je pense qu’il était fatigué. La situation d’Endrick n’est pas évidente. Il a commencé à jouer ailier droit et maintenant il joue dans l’axe avec l’absence d’autres joueurs. Quand Endrick marque un but, la critique est très positive, et c’est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives. Il faudrait davantage d’équilibre et de nuance. Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible. Il faut une évaluation plus juste. Je suis le seul à défendre Endrick. Je suis arrivé ici et, avec mon staff, nous avons discuté du match. Vous lui avez mis 2 hier (dans L’Equipe), c’est très injuste. Vous exigez beaucoup d’Endrick », a ainsi lâché l’entraîneur portugais, avant de poursuivre.