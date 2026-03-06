Mercato - OL : Un crack va signer à Lyon, c’est pour «bientôt» !

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, l’OL a pour habitude de former des jeunes joueurs très talentueux, à l’image de Karim Benzema, Nabil Fekir ou bien encore Rayan Cherki. Les Gones auraient d’ailleurs déjà trouvé leur prochain crack et justement il pourrait signer très rapidement. Une opération qui devrait ravir les supporters lyonnais.

Jeudi soir, l’OL disputait son quart de finale de Coupe de France face au RC Lens. Pourtant à domicile, les Lyonnais étaient menés par deux buts d’écart à la mi-temps, avant qu’ils ne décident de sonner la révolte. À la 67ème minute, Roman Yaremchuk parvenait à réduire le score de la tête, avant que Rémi Himbert n’inscrive le but de l’égalisation à la 94ème. Les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but et à ce petit jeu-là ce sont les coéquipiers de Florian Thauvin qui se sont imposés cinq tentatives à quatre.

🚨 𝗟𝗔 𝗦𝗘́𝗥𝗘́𝗡𝗜𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗜 𝗛𝗜𝗠𝗕𝗘𝗥𝗧 🇫🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟'𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝟵𝟱𝗘̀𝗠𝗘 ! 😌❤️💙



Il est rentré à la 59ème, il délivre une passe décisive et marque son but. 👏



🎥@francetvsport pic.twitter.com/QusvnNn7hS — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 5, 2026

Rémi Himbert crève encore l’écran Même s’il n’y a donc pas eu qualification au bout, Rémi Himbert a prouvé qu’il était l’un des plus grands talents actuels de la formation lyonnaise. Passeur décisif pour Roman Yaremchuk et auteur du second but de l’OL, le jeune attaquant (18 ans) s’est déjà montré décisif à quatre reprises en neuf apparitions toutes compétitions confondues avec l’équipe première (trois buts et une passe décisive). Une vraie bouffée d’air pur pour Paulo Fonseca, qui doit faire face à de nombreuses absences dans le secteur offensif (Nuamah, Fofana, Moreira, Sulc).