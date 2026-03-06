Mercato - PSG : Jérôme Rothen révèle une signature en direct sur RMC !

Auteur d'une saison un peu plus compliquée cette année, le PSG a gardé quasiment le même effectif par rapport à l'année dernière au moment de sa victoire en Ligue des champions. Le club de la capitale pourrait connaître du changement au cours des prochains mois au niveau des contrats de ses joueurs. En effet, Jérôme Rothen a confié qu'un joueur fort de l'effectif a signé un nouveau contrat sans pour autant que ce soit officiel pour le moment.
En faisant preuve d'une force collective incroyable, le PSG a réussi son incroyable pari de remporter la Ligue des champions l'année dernière. Forcément, les dirigeants veulent continuer sur la même dynamique et espérer voir certains joueurs forts poursuivre leur aventure plus longtemps dans la capitale. Ce serait le cas d'un milieu de terrain dont la signature n'a pas encore été officialisée.
Fabian Ruiz en difficulté, le PSG prépare quelque chose
Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen revient d'abord sur la situation actuelle de Fabian Ruiz, blessé depuis de longues semaines désormais et qui a du mal à revenir. « On se pose beaucoup de questions, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent » assure l'ancien joueur du club.
Nouveau contrat au PSG pour Ruiz ?
Jérôme Rothen va même plus loin en révélant que Fabian Ruiz, dont le contrat expire pour le moment en 2027, aurait resigné avec le club de la capitale. Pourtant, il n'y a pas encore eu de communication officielle de la part du PSG à ce sujet. « Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - ‘Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand’. Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, peinard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure » poursuit Rothen.