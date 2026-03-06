Mercato - OM : Les cinq joueurs qui ne seront plus à Marseille la saison prochaine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’avenir de la direction sportive est très flou à l’OM, c’est également le cas de plusieurs joueurs de l’effectif qui pourraient partir l’été prochain. Pour d’autres, il n’y a que très peu de doutes et ils sont au moins cinq à se diriger vers un départ à la fin de la saison.

Après son élimination en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), l’OM n’a désormais plus qu’un seul objectif à remplir d’ici à la fin de la saison : terminer sur le podium. Il sera ensuite temps de penser au prochain exercice et à un mercato estival qui devrait, comme souvent, être assez animé, l’avenir de plusieurs joueurs suscitant des questions.

Mercato - OM : «Ils se sont battus pour l’avoir», le transfert qui agace sur RMC ! https://t.co/eDuCo59CvB — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

Avenir incertain pour Greenwood et quatre cadres Comme indiqué par L’Équipe, c’est notamment le cas en ce qui concerne Mason Greenwood, dont l’attitude lors de la séance de tirs au but contre Toulouse a interpellé, et qui pourrait prendre la direction du Golfe. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Geronimo Rulli (33 ans), Geoffrey Kondgobia (33 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) ne discutent pas d’une prolongation à un an de la fin de leur bail respectif. Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), lié à l’OM jusqu’en juin 2028, pourrait lui aussi ne pas rester une troisième saison.