Mercato - OM : Les cinq joueurs qui ne seront plus à Marseille la saison prochaine

Si l’avenir de la direction sportive est très flou à l’OM, c’est également le cas de plusieurs joueurs de l’effectif qui pourraient partir l’été prochain. Pour d’autres, il n’y a que très peu de doutes et ils sont au moins cinq à se diriger vers un départ à la fin de la saison.
Après son élimination en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), l’OM n’a désormais plus qu’un seul objectif à remplir d’ici à la fin de la saison : terminer sur le podium. Il sera ensuite temps de penser au prochain exercice et à un mercato estival qui devrait, comme souvent, être assez animé, l’avenir de plusieurs joueurs suscitant des questions.
Avenir incertain pour Greenwood et quatre cadres
Comme indiqué par L’Équipe, c’est notamment le cas en ce qui concerne Mason Greenwood, dont l’attitude lors de la séance de tirs au but contre Toulouse a interpellé, et qui pourrait prendre la direction du Golfe. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Geronimo Rulli (33 ans), Geoffrey Kondgobia (33 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) ne discutent pas d’une prolongation à un an de la fin de leur bail respectif. Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), lié à l’OM jusqu’en juin 2028, pourrait lui aussi ne pas rester une troisième saison.
Cinq départs déjà quasiment actés
Pour d’autres joueurs, la situation est en revanche plus claire, à commencer par Ethan Nwaneri (18 ans). Prêté sans option d’achat par Arsenal, il retournera dans son club l’été prochain, ce qui devrait également être le cas de Benjamin Pavard (29 ans) et Arthur Vermeeren (21 ans), prêtés par l’Inter Milan et le RB Leipzig. Si l’OM a des options d’achat, estimées à 15M€ pour le premier et 20M€ pour le second, difficile de l’imaginer les lever en raison de leur place actuelle dans l’effectif. En fin de contrat au terme de la saison, Bilal Nadir (22 ans) et Théo Vermot (29 ans) devraient eux aussi quitter le club dans quelques mois.