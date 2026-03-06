Antoine Dupont débarque sur TF1 : La belle surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des problèmes économiques rencontrés par France Télévisions, une partie des droits du Tournoi des VI Nations a été récupérée par TF1 qui diffuse notamment deux rencontres du XV de France. Et l'engouement pour Antoine Dupont et sa bande est total. Au point de surprendre un consultant de TF1.

Vainqueur de ses trois premiers matches dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France est bien parti pour réaliser le Grand Chelem. Pour cela, il faudra remporter les deux derniers matches de cette édition à savoir en Ecosse avant un final en apothéose pour un Crunch à domicile contre l'Angleterre. Mais avant cela, les Bleus seront donc à Murrayfield ce samedi pour défier le XV du Chardon, probablement leur plus grand défi depuis le début du Tournoi.

Les audiences impressionnantes de TF1 grâce au XV de France Une rencontre qui sera d'ailleurs diffusée sur TF1, comme la victoire du XV de France au Pays de Galles le 15 février. En effet, alors que France Télévisions possède les droits de diffusion du Tournoi des VI Nations, la situation actuelle du groupe audiovisuel du service public a permis à TF1 de racheter une partie de ces droits. Et la première chaîne ne doit pas le regretter puisque le choc entre le Pays de Galles et les les Bleus avait réuni en moyenne 7,2 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,5 millions et une part d'audience qui frôlait les 50%. Des scores qui pourraient même être battus samedi avec le déplacement en Ecosse, puisque le XV de France pourrait assurer sa victoire finale dans le Tournoi selon un concours de circonstance qui lui serait favorable.

Christian Califano impressionné par cet engouement Autrement dit, TF1 ne doit pas regretter d'avoir misé sur le rugby. Consultant pour la Une, Christian Califano estime d'ailleurs que cet engouement est du à la proximité entre les Bleus et leur public. « Souvent après les matchs, on voit les joueurs venir nous voir sur le plateau. Certains garçons viennent saluer Isabelle Ithurburu, me taper dans la main. Ce sont aussi des images qui permettent au grand public de s’identifier et de se sentir plus proche des joueurs. Il n’y a pas de barrière entre les joueurs et leur public », se réjouit l'ancien international français dans les colonnes du Midi-Olympique qui s'enflamme également pour les audiences réalisées : « Ces audiences et cet engouement sont des belles surprises pour nous. Ce qui est impressionnant ce sont les volumes enregistrés. Des chiffres à plus de 7 millions d’auditeurs, ce sont des scores qui sont proches des rendez-vous de la Coupe du monde ».

