Antoine Dupont débarque sur TF1 : La belle surprise !

Compte tenu des problèmes économiques rencontrés par France Télévisions, une partie des droits du Tournoi des VI Nations a été récupérée par TF1 qui diffuse notamment deux rencontres du XV de France. Et l'engouement pour Antoine Dupont et sa bande est total. Au point de surprendre un consultant de TF1.
Vainqueur de ses trois premiers matches dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France est bien parti pour réaliser le Grand Chelem. Pour cela, il faudra remporter les deux derniers matches de cette édition à savoir en Ecosse avant un final en apothéose pour un Crunch à domicile contre l'Angleterre. Mais avant cela, les Bleus seront donc à Murrayfield ce samedi pour défier le XV du Chardon, probablement leur plus grand défi depuis le début du Tournoi.
Les audiences impressionnantes de TF1 grâce au XV de France
Une rencontre qui sera d'ailleurs diffusée sur TF1, comme la victoire du XV de France au Pays de Galles le 15 février. En effet, alors que France Télévisions possède les droits de diffusion du Tournoi des VI Nations, la situation actuelle du groupe audiovisuel du service public a permis à TF1 de racheter une partie de ces droits. Et la première chaîne ne doit pas le regretter puisque le choc entre le Pays de Galles et les les Bleus avait réuni en moyenne 7,2 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,5 millions et une part d'audience qui frôlait les 50%. Des scores qui pourraient même être battus samedi avec le déplacement en Ecosse, puisque le XV de France pourrait assurer sa victoire finale dans le Tournoi selon un concours de circonstance qui lui serait favorable.
Christian Califano impressionné par cet engouement
Autrement dit, TF1 ne doit pas regretter d'avoir misé sur le rugby. Consultant pour la Une, Christian Califano estime d'ailleurs que cet engouement est du à la proximité entre les Bleus et leur public. « Souvent après les matchs, on voit les joueurs venir nous voir sur le plateau. Certains garçons viennent saluer Isabelle Ithurburu, me taper dans la main. Ce sont aussi des images qui permettent au grand public de s’identifier et de se sentir plus proche des joueurs. Il n’y a pas de barrière entre les joueurs et leur public », se réjouit l'ancien international français dans les colonnes du Midi-Olympique qui s'enflamme également pour les audiences réalisées : « Ces audiences et cet engouement sont des belles surprises pour nous. Ce qui est impressionnant ce sont les volumes enregistrés. Des chiffres à plus de 7 millions d’auditeurs, ce sont des scores qui sont proches des rendez-vous de la Coupe du monde ».
«Ces audiences et cet engouement sont des belles surprises»
De manière plus générale, Christian Califano souligne l'élan populaire qui accompagne le XV de France, notamment depuis la Coupe du monde 2023 : « C’est impressionnant quand les joueurs sortent sur la pelouse, pendant l’échauffement. Depuis 2023, on sent tout un pays à fond derrière cette équipe. On sent le stade pousser dans les moments joyeux comme la Marseillaise, quand on marque. Mais surtout, on sent cette ferveur décuplée dans les moments plus compliqués pour les Bleus. Les supporters apportent une énergie supplémentaire. Les joueurs eux-mêmes le disent, ils sentent ce regain. Il y a aussi une énergie magique au Stade de France ». Et bien évidemment le leader de cette exceptionnelle génération n'est autre qu'Antoine Dupont, qui entraîne tout le monde avec lui. « Le fer de lance de tout cela c’est évidemment Antoine Dupont. Mais de nouveaux joueurs apportent leur pierre à l’édifice. Il y a Louis Bielle-Biarrey, les cadres… Aujourd’hui, ils portent l’équipe de France auprès du grand public et les jeunes s’identifient à ces joueurs. Chacun apporte quelque chose de nouveau. On voit des petits dans les tribunes avec le casque rouge de "LBB", c’est génial. Cette équipe n’est plus portée par un seul homme mais par toute une génération », conclut le consultant de TF1.