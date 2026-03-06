Antoine Dupont : Ce danger qui menace le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec trois victoires et 15 points au compteur, le XV de France vise le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations. La bande à Galthié n’a donc pas droit à l’erreur, et cela commence dès samedi avec le déplacement en Écosse. Antoine Dupont a conscience de l’adversité qui attend les Bleus à Murrayfield.

Le XV de France n’est plus qu’à deux matchs d’un possible Grand Chelem, et pourrait même s’assurer la victoire dans ce Tournoi des Six Nations dès ce samedi, après ses succès contre l’Irlande (36-14), le pays de Galles (12-54) et l’Italie (33-8). Il faudra pour cela vaincre l’Écosse, du côté du Murrayfield Stadium qui n’a pas toujours porté chance aux Bleus. En 2020, alors que les joueurs de Fabien Galthié rêvaient également du Grand Chelem, le XV du chardon avait mis fin aux espoirs tricolores. Antoine Dupont ne l’a pas oublié.

« On sait combien les déplacements ici sont difficiles » « On est quelques-uns à avoir vécu ce match-là, on l’a évoqué dans la semaine. Je pense qu’à cette époque-là, on n’était pas expérimenté à jouer les premiers rôles dans le Tournoi. Aujourd’hui, on peut mieux appréhender ce genre de match, je l’espère du moins, pour ne pas faire les mêmes erreurs qui nous ont coûté cher dans le passé », a estimé le capitaine des Bleus en conférence de presse.