XV de France : «Fan absolu» de Cristiano Ronaldo, il rate une carrière de footballeur (et la raison est inattendue)

Parfois, la passerelle entre le football et le rugby n'est pas si éloignée que ça. Ainsi, un joueur majeur du XV de France a évoqué sa passion pour le foot et notamment pour Cristiano Ronaldo. Il assure néanmoins qu'il aurait eu du mal à devenir footballeur professionnel pour une raison qui peut étonner.

Il est probablement l'un des rugbymen avec le meilleur jeu au pied. Meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, Thomas Ramos continue de prouver qu'il a peu d'équivalent dans ce domaine comme en témoigne sa réussite actuelle au pied dans le Tournoi des VI Nations avec un magnifique 16 sur 19 face aux perches. Mais dans le jeu aussi, il démontre qu'il est capable de faire la différence au pied à l'image de sa passe géniale pour Louis Bielle-Biarrey contre l'Irlande. Il faut dire qu'en parallèle de son rêve de jouer pour le Stade Toulousain, Thomas Ramos a grandi dans les années 2000 en suivant les exploits de l'OL.

Fan de foot, Thomas Ramos n'aurait pas pu être pro « Quand j'étais petit, j'adorais le foot, dit-il. Et l'équipe qui ne faisait que gagner à ce moment-là, c'était l'OL de Juninho, Sonny Anderson et Sidney Govou », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'affirmer qu'il « adore » aussi le Real Madrid et suit les résultats du voisin du Stade Toulousain, le TFC. Mais surtout, Thomas Ramos est un « fan absolu » de Cristiano Ronaldo.

«J'aurais adoré jouer au foot mais je n'aurais pas eu le cardio» Cependant, il reconnait également qu'il aurait eu du mal à faire carrière dans le football. Non pas à cause de sa technique, mais en raison de... son cardio ! Une justification inattendue pour un sportif de haut niveau. « J'aurais adoré jouer au foot mais je n'aurais pas eu le cardio. Nous, on court entre 7 et 8 kilomètres par match. Eux doivent en faire une douzaine. Dès qu'il y a un ballon de foot, je suis là. J'en ai un dans la chambre. C'est l'Olympique Lyonnais qui me l'a envoyé. Il est dédicacé par toute l'équipe. Parfois, je joue tout seul. Je jongle. Depuis petit, je tape dans un ballon de foot. J'aime le toucher que l'on ressent. Ça me permet d'avoir une bonne qualité pour jouer au pied », ajoute Thomas Ramos.

