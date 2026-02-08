«On dirait qu'il tire un coup franc» : Ce joueur du XV de France qui joue comme un footballeur !

Jeudi soir, le XV de France a largement dominé l'Irlande (36-14) afin de parfaitement lancer la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations. Et un joueur a particulièrement marqué les esprits, notamment pour sa ressemblance avec les footballeurs.
Jeudi soir, tous les regards étaient tournés vers le revenant Antoine Dupont et son acolyte Matthieu Jalibert. Et pourtant, ce sont deux autres joueurs qui ont crevé l'écran à savoir Louis Bielle-Biarrey, auteur d'un doublé, mais également Thomas Ramos. L'arrière du XV de France a une nouvelle fois brillé par son jeu pied qui lui a notamment permis de délivrer une passe décisive à la manière d'un footballeur. « Avec le rebond, je n'avais quasiment que ça à faire. C'est un jeu au pied désespéré. Je me dis juste qu'il faut que j'essaie de mettre le ballon du côté de Louis (Bielle-Biarrey, sur sa gauche) parce que je sais qu'il sera là. Mais je ne vais pas vous dire que je l'ai fait exprès. Quand je revois l'image et que je vois comment je touche le ballon, je constate que j'ai quand même eu beaucoup de chance », reconnaissait humblement Thomas Ramos après le match. Mais agilité impressionnante balle au pied ne doit rien au hasard.
«On dirait un mec qui s'apprête à tirer un coup franc»
D'ailleurs, auprès de L'EQUIPE, Elie Baup, entraîneur de football et notamment champion de France en 1999 à la tête des Girondins de Bordeaux, se dit très impressionné par la précision du jeu au pied de Thomas Ramos : « Sa passe, tu te dis d'abord qu'il la fait comme il peut. Mais quand tu revois l'action au ralenti, tu te rends compte que c'est tout le contraire. Il la joue comme ça parce qu'il sait que c'est la meilleure solution. Jouer au pied, pour lui, ce n'est pas juste taper dans un ballon, c'est faire des vraies passes de footballeur qui arrivent dans les bras ou dans la course du partenaire. Ramos a tous les réflexes et la gestuelle d'un footeux. Pareil quand il bute. On dirait un mec qui s'apprête à tirer un coup franc ».
«Thomas est très doué des deux pieds»
De son côté, Sofiane Guitoune qui a évolué aux côtés Thomas Ramos au Stade Toulousain, n'est pas du tout surpris par le rendement de l'arrière du XV de France : « Thomas est très doué des deux pieds. Il ne le doit qu'à lui. Certains naissent ambidextres, mais lui, c'est du travail. À Toulouse, on fait une fois par semaine une séance de foot et il prend toujours ça très à cœur. Il est un des meilleurs, mais pas forcément le plus fort, parce qu'il y a d'autres joueurs surprenants. Rodrigue Neti, par exemple, est très, très bon au foot. Ses gestes du pied, Thomas ne les tente pas juste pour réussir un exploit. Il préférera toujours quelque chose de plus simple à réaliser si ça doit être aussi efficace. En revanche, il ne se retiendra pas de les oser si la situation l'exige. Disons que sa vision du jeu, sa confiance en lui, sa technique et son sang-froid lui permettent de réaliser le bon geste juste au bon moment. »