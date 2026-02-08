«On dirait qu'il tire un coup franc» : Ce joueur du XV de France qui joue comme un footballeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, le XV de France a largement dominé l'Irlande (36-14) afin de parfaitement lancer la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations. Et un joueur a particulièrement marqué les esprits, notamment pour sa ressemblance avec les footballeurs.

Jeudi soir, tous les regards étaient tournés vers le revenant Antoine Dupont et son acolyte Matthieu Jalibert. Et pourtant, ce sont deux autres joueurs qui ont crevé l'écran à savoir Louis Bielle-Biarrey, auteur d'un doublé, mais également Thomas Ramos. L'arrière du XV de France a une nouvelle fois brillé par son jeu pied qui lui a notamment permis de délivrer une passe décisive à la manière d'un footballeur. « Avec le rebond, je n'avais quasiment que ça à faire. C'est un jeu au pied désespéré. Je me dis juste qu'il faut que j'essaie de mettre le ballon du côté de Louis (Bielle-Biarrey, sur sa gauche) parce que je sais qu'il sera là. Mais je ne vais pas vous dire que je l'ai fait exprès. Quand je revois l'image et que je vois comment je touche le ballon, je constate que j'ai quand même eu beaucoup de chance », reconnaissait humblement Thomas Ramos après le match. Mais agilité impressionnante balle au pied ne doit rien au hasard.

🏉 #GreatnessM6N | 🤯 ENCORE LUI ! Le doublé pour LBB !



📺 Suivez France-Irlande en direct sur @france.tv pic.twitter.com/GKLPgFv2f1 — francetvsport (@francetvsport) February 5, 2026

«On dirait un mec qui s'apprête à tirer un coup franc» D'ailleurs, auprès de L'EQUIPE, Elie Baup, entraîneur de football et notamment champion de France en 1999 à la tête des Girondins de Bordeaux, se dit très impressionné par la précision du jeu au pied de Thomas Ramos : « Sa passe, tu te dis d'abord qu'il la fait comme il peut. Mais quand tu revois l'action au ralenti, tu te rends compte que c'est tout le contraire. Il la joue comme ça parce qu'il sait que c'est la meilleure solution. Jouer au pied, pour lui, ce n'est pas juste taper dans un ballon, c'est faire des vraies passes de footballeur qui arrivent dans les bras ou dans la course du partenaire. Ramos a tous les réflexes et la gestuelle d'un footeux. Pareil quand il bute. On dirait un mec qui s'apprête à tirer un coup franc ».