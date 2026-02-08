Sous le «choc», le remplaçant d'Uini Atonio sort du silence : «On ne pourra pas le faire oublier»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'un accident cardiaque, Uini Atonio a du mettre un terme de façon précoce à sa carrière. Par conséquent, le XV de France a abordé le Tournoi des VI Nations sans son pilier droit titulaire. Et son remplaçant évoque la difficulté de le remplacer.

De façon très brutale, le Stade Rochelais avait communiqué sur l'accident cardiaque d'Uini Atonio le 28 janvier dernier. « Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs », pouvait-on lire dans ce communiqué qui annonçait donc la fin de carrière du pilier droit qui laisse un grand vide à La Rochelle, mais également au sein du XV de France qui s'apprêtait à entamer la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations. Par conséquent, pour affronter l'Irlande, Fabien Galthié a du choisir le remplaçant d'Uini Atonio, et c'est Dorian Aldegheri qui a eu cet honneur. Titularisé pour la première fois depuis 875 jours, soit 2 ans, 4 mois et 21 jours, et la rencontre contre l'Uruguay lors du Mondial 2023 (27-12), le pilier du Stade toulousain a évoqué le poids de la succession d'Uini Atonio.

La compo du XV de France : Dorian Aldegheri titulaire face à l'Irlande, la charnière Dupont-Jalibert à la manoeuvre

➡️ https://t.co/lEV1PxaoQ4 pic.twitter.com/Yfhkmqcpsu — L'Équipe (@lequipe) February 3, 2026

Aldegheri sort du silence « Je ne raisonne pas comme ça. Uini était bien en place. C'est quelqu'un de très important, apprécié et fiable au poste. Je ne me dis pas "il faut que je fasse ça ou ça pour devenir peut-être le pilier droit numéro 1". On ne pourra pas le faire oublier de toute façon. C'est impossible. Je n'ai pas cette prétention. On a en revanche la pression de répondre présent », raconte-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.