Le XV de France doit tirer un trait sur ce joueur, «la perte est conséquente»

Vainqueur du Tournoi des VI Nations en 2025, le XV de France débute la défense de sa couronne ce jeudi soir. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont ainsi rendez-vous face à l'Irlande, un choc donc pour ouvrir le bal. Mais voilà que pour affronter le XV du Trèfle, Fabien Galthié s'est vu priver d'un joueur important de son système. Et la perte est visiblement lourde.

Pour affronter l'Irlande ce jeudi soir en ouverture du Tournoi des VI Nations, le XV de France va pouvoir compter sur le grand retour d'Antoine Dupont. Un an après sa grave blessure au genou, déjà face aux Irlandais, le demi de mêlée retrouve ainsi la sélection. Titularisé par Fabien Galthié, Dupont va ainsi tâcher de mener les Bleus vers la victoire. Un XV de France toutefois amputé de certaines forces vives.

«Ça veut dire quoi ?», l’annonce cash au XV de France sur Matthieu Jalibert ! https://t.co/lQP67T2Ouh — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Il faudra voir comment les Bleus ont digéré » C'est ainsi que le XV de France a été secoué ces derniers jours par la retraite de Uini Atonio. Victime d'un problème cardiaque, le pilier de La Rochelle a dû dire stop, renonçant à cette occasion au Tournoi des VI Nations. Une perte d'abord humaine pour les Bleus comme l'a expliqué Jean-Gabriel Bontinck, journaliste du Parisien : « Le XV de France va être pénalisé par l'absence de Uini Atonio ? Avant de parler de la perte sportive qu'il représente, Uini Atonio va d'abord manquer aux Bleus sur le plan humain. Le pilier de la Rochelle aux 68 sélections, 35 ans, était une mascotte du XV de France, loué par tous ses coéquipiers pour son bon esprit. L'arrêt brutal de sa carrière après un accident cardiaque, annoncé le jour même où il devait rejoindre les Bleus à Marcoussis, a secoué l'équipe. « On en parle tous les jours », a confié un membre du staff. Il faudra voir comment les Bleus ont digéré et si cette mauvaise nouvelle peut au contraire les galvaniser ».