Uini Atonio veut déjà retrouver le XV de France, «il espère être avec nous pour...»

Alors que le XV de France s'apprête à débuter son Tournoi des VI Nations face à l'Irlande, Fabien Galthié doit faire sans Uini Atonio. En raison d'un problème cardiaque, le joueur de La Rochelle a été contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby du jour au lendemain. Pour autant, Atonio reste très lié aux Bleus avec qui on pourrait le revoir très prochainement...

Il y a un peu plus d'une semaine maintenant, Uini Atonio déclarait forfait à la dernière minute pour le match opposant La Rochelle à Clermont suite à des douleurs, notamment au sternum. Mais voilà qu'il a ensuite révélé que le pilier avait fait un infarctus quelques jours plus tard. Victime d'un problème cardiaque, Atonio a toutefois dû prendre une terrible décision : arrêter sa carrière de joueur de rugby professionnel à 35 ans.

« Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? » Pour Uini Atonio, le rugby c'est donc terminé. Le pilier a ainsi dû renoncer à disputer le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, qui débute son aventure ce jeudi face à l'Irlande. Forcément, cette annonce a été un choc pour les Bleus. « On a vu “Uini, arrêt de carrière, problème cardiaque”. Direct, on a pensé à lui. On s'est dit : “Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il va s'en sortir ?”. Ça fait toujours peur les problèmes cardiaques », confiait notamment l'international français Mickaël Guillard à la suite de cette annonce pour Atonio.