Uini Atonio veut déjà retrouver le XV de France, «il espère être avec nous pour...»

Alors que le XV de France s'apprête à débuter son Tournoi des VI Nations face à l'Irlande, Fabien Galthié doit faire sans Uini Atonio. En raison d'un problème cardiaque, le joueur de La Rochelle a été contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby du jour au lendemain. Pour autant, Atonio reste très lié aux Bleus avec qui on pourrait le revoir très prochainement...
Il y a un peu plus d'une semaine maintenant, Uini Atonio déclarait forfait à la dernière minute pour le match opposant La Rochelle à Clermont suite à des douleurs, notamment au sternum. Mais voilà qu'il a ensuite révélé que le pilier avait fait un infarctus quelques jours plus tard. Victime d'un problème cardiaque, Atonio a toutefois dû prendre une terrible décision : arrêter sa carrière de joueur de rugby professionnel à 35 ans.
« Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? »
Pour Uini Atonio, le rugby c'est donc terminé. Le pilier a ainsi dû renoncer à disputer le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, qui débute son aventure ce jeudi face à l'Irlande. Forcément, cette annonce a été un choc pour les Bleus. « On a vu “Uini, arrêt de carrière, problème cardiaque”. Direct, on a pensé à lui. On s'est dit : “Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il va s'en sortir ?”. Ça fait toujours peur les problèmes cardiaques », confiait notamment l'international français Mickaël Guillard à la suite de cette annonce pour Atonio.
« Il espère pouvoir nous rendre visite, être avec nous avant le match de l'Angleterre »
Il n'empêche qu'on pourrait prochainement revoir le désormais retraité avec le XV de France. C'est ce qu'a annoncé Fabien Galthié ce mardi en conférence de presse. Evoquant le cas de Uini Atonio, le sélectionneur a alors fait savoir, rapporté par L'Equipe : « J'ai eu Uini au téléphone avant son accident et il pensait nous rejoindre pour la préparation de l'Irlande. Je l'ai eu depuis. Il doit se faire opérer une seconde fois et il espère pouvoir nous rendre visite, être avec nous avant le match de l'Angleterre. J'ai une pensée pour lui. Il n'abandonne jamais malgré la difficulté du travail demandé pendant les préparations. Il montrait le chemin avec le sourire et son talent. Il va inspirer les deux joueurs chargés de joueur au poste de pilier droit ».