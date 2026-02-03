Antoine Dupont «génial» à la télévision, mais c’est «un cauchemar» de le croiser en vrai !

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont va rejouer pour la première fois avec le XV de France ce jeudi, contre l’Irlande, depuis sa grave blessure au genou droit en mars dernier. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les adversaires des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations...
Revoilà Antoine Dupont ! De retour sur les pelouses de Top 14 depuis la fin du mois de novembre, l’international tricolore s’apprête à retrouver le XV de France à l’occasion du premier match du Tournoi des Six Nations ce jeudi, face à l’Irlande, onze mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit. De quoi compliquer la tâche des adversaires, conscient qu’il y a une équipe de France avec et sans son capitaine.
« Ce sera une grande bataille »
« Tout le monde sait ici à quel point il est important, juge notamment l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Stuart Lancaster, interrogé par L’Équipe. Les joueurs irlandais ont beaucoup de respect pour lui. Ils auront un plan spécifique pour s'assurer qu'il n'ait pas d'opportunités autour des regroupements. Ce qui est sa vraie force. Là où la France et Antoine sont le plus dangereux, c'est lorsqu'ils parviennent à mettre en place leur jeu de puissance au milieu du terrain. L'Irlande va forcément beaucoup se préparer pour essayer de le contrer. Ce sera une grande bataille avec Jamison Gibson-Park dans une ambiance électrique au Stade de France pour le premier soir du Six Nations. Si la France et Antoine jouent bien, la soirée sera difficile pour les Irlandais, d'autant plus qu'ils comptent quelques blessés. »
« Il est génial à regarder, mais l'affronter est un cauchemar »
Alors que l’Écosse recevra le XV de France le 7 mars prochain, son sélectionneur Gregor Townsend pense déjà au casse-tête que représente cette confrontation avec les joueurs de Fabien Galthié, Antoine Dupont en tête. « Il est génial à regarder, mais l'affronter est un cauchemar. Est-ce que l'on aime jouer contre lui ? Bien sûr que non, il est tellement bon. (Rire) Il nous a parfois marqué des essais, et il en a aussi sauvé alors qu'on était en passe de marquer », explique Townsend au sujet du capitaine tricolore.
« Dupont sait taper loin des deux pieds, casser des plaquages, possède une passe exceptionnelle et il est aussi un des meilleurs plaqueurs du monde, s’enflamme celui qui est à la tête du XV du Chardon depuis 2017, dans les colonnes de L'Equipe. C'est rare de voir un joueur avec toutes ces qualités. Nous sommes tous ravis qu'il soit de retour et qu'il joue à nouveau à ce niveau. »