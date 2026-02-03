Antoine Dupont «génial» à la télévision, mais c’est «un cauchemar» de le croiser en vrai !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont va rejouer pour la première fois avec le XV de France ce jeudi, contre l’Irlande, depuis sa grave blessure au genou droit en mars dernier. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les adversaires des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations...

Revoilà Antoine Dupont ! De retour sur les pelouses de Top 14 depuis la fin du mois de novembre, l’international tricolore s’apprête à retrouver le XV de France à l’occasion du premier match du Tournoi des Six Nations ce jeudi, face à l’Irlande, onze mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit. De quoi compliquer la tâche des adversaires, conscient qu’il y a une équipe de France avec et sans son capitaine.

« Ce sera une grande bataille » « Tout le monde sait ici à quel point il est important, juge notamment l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Stuart Lancaster, interrogé par L’Équipe. Les joueurs irlandais ont beaucoup de respect pour lui. Ils auront un plan spécifique pour s'assurer qu'il n'ait pas d'opportunités autour des regroupements. Ce qui est sa vraie force. Là où la France et Antoine sont le plus dangereux, c'est lorsqu'ils parviennent à mettre en place leur jeu de puissance au milieu du terrain. L'Irlande va forcément beaucoup se préparer pour essayer de le contrer. Ce sera une grande bataille avec Jamison Gibson-Park dans une ambiance électrique au Stade de France pour le premier soir du Six Nations. Si la France et Antoine jouent bien, la soirée sera difficile pour les Irlandais, d'autant plus qu'ils comptent quelques blessés. »