Discussion secrète à Toulouse : «Quand on leur parle d'Antoine Dupont...»

Après huit mois d'absence, Antoine Dupont a fait son grand retour à la compétition en novembre dernier et reportera le maillot du XV de France jeudi contre l'Irlande pour l'ouverture du Tournoi des VI Nations. Un apport considérable qui rassure même les joueurs du Stade Toulousain.

Il est enfin de retour ! Bien qu'il ait repris la compétition en novembre dernier avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont n'a plus porté le maillot du XV de France depuis sa rupture des ligaments croisés lors du choc en Irlande le 8 mars 2025. Le capitaine des Bleus retrouvera d'ailleurs les Irlandais jeudi pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations. Un véritable évènement pour le rugby français. Mais concrètement, que change le retour d'Antoine Dupont ? Pour répondre à cette question, l'ancien sélectionneur du XV de France Philippe Saint-André raconte une anecdote issue d'une discussion avec les joueurs du Stade Toulousain.

🎥 𝓒𝓪𝓶𝓮́𝓻𝓪 𝓮𝓶𝓫𝓪𝓻𝓺𝓾𝓮́𝓮 sur Antoine Dupont à la rencontre des supporters du #XVdeFrance 🥹😍



Merci à tous les supporters présents aujourd’hui et à Antoine 🫶 pic.twitter.com/8s690NwBX3 — France Rugby (@FranceRugby) February 1, 2026

«C'est drôle» « C'est un joueur si important pour l'équipe de France, il apporte tellement de choses... Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il amène à l'équipe. Pour la confiance, pour la conviction. C'est drôle, mais quand on parle avec des joueurs de Toulouse, ils ont le sentiment que quand il est là, ils vont gagner », confie-t-il auprès du média irlandais The Irish Examiner, avant de donner les clés du match et des raisons d'y croire pour le XV du Trèfle.