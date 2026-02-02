Antoine Dupont avec Matthieu Jalibert : L'association qui fait rêver TF1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, le XV de France lance la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations avec la venue de l'Irlande au Stade France. Un choc auquel ne participera pas Romain Ntamack, blessé, ce qui va permettre à Antoine Dupont d'être aligné avec Matthieu Jalibert pour former une charnière qui fait saliver tous les fans de rugby. Mais pas seulement.

Antoine Dupont va enfin faire son retour avec le XV de France. Quasiment un an après avoir disputer son dernier match avec le Bleus, le 8 mars 2025 en Irlande, le capitaine du Stade Toulousain sera présent jeudi soir sur la pelouse du Stade de France pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations face aux Irlandais. Un moment très attendu, mais qu'Antoine Dupont ne partagera pas avec son coéquipier toulousain Romain Ntamack, blessé.

Matthieu Lartot : "Matthieu Jalibert n'a sans doute pas d'équivalent offensivement, c'est un génie créatif dans l'attaque. Mais il a aussi su se remettre en question et travailler ses points faibles. C'est peut-être un des meilleurs n°10 de la planète en ce moment."#XVdeFrance pic.twitter.com/9TBx4YT0N5 — catourneovale (@catourneovale) February 2, 2026

Grâce à Dupont et Jalibert, TF1 voit les choses en grand Par conséquent, Fabien Galthié devait aligné Matthieu Jalibert à l'ouverture pour accompagner Antoine Dupont et ainsi former ce que de nombreux observateurs présentent comme la meilleure charnière possible. Une association très attendue entre deux des plus grands talents offensifs du rugby actuel, ce qui devrait susciter l'intérêt de nombreux curieux. Et d'après le Midi-Olympique, c'est probablement la raison pour laquelle TF1 a décidé de racheter les droits d'une partie du Tournoi des VI Nations. Et pour cause, sans Antoine Dupont, le France-Ecosse de 2025 avait réuni 9,5 millions de téléspectateurs qui ont pu assister à la victoire finale des Bleus. Cette année, le XV de France conclura son Tournoi face à l'Angleterre le 14 mars prochain avec Antoine Dupont et surement Matthieu Jalibert. Et si jamais cette rencontre est décisive dans la quête d'un Grand Chelem, TF1 peut se prendre à rêver de dépasser facilement la barre mythique des 10 millions de téléspectateurs.