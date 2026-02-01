Antoine Dupont a recours à la «méditation», la blessure qui a tout changé

Pierrick Levallet

En 2025, Antoine Dupont a été victime d’une grave blessure au genou. Le demi de mêlée de 29 ans avait été éloigné des terrains de nombreux mois après sa rupture des ligaments croisés et a fait son retour en novembre dernier. Depuis, le capitaine du XV de France a changé certaines choses pour se préparer mentalement.

Antoine Dupont a été victime d’un terrible coup dur en 2025. Après avoir déjà connu un premier coup d’arrêt dans sa carrière en 2018, le demi de mêlée de 29 ans a subi une rupture des ligaments croisés d’un genou en mars dernier. Le joueur vedette du Stade toulousain avait ainsi été éloigné des terrains de nombreux mois et n’a fait son retour qu’en novembre 2025. Le capitaine du XV de France a donc changé certaines choses pour se préparer mentalement et se remettre d'un tel coup du sort.

«C’est un travail très fastidieux» Antoine Dupont s’est en effet lancé dans des disciplines mentales pour encaisser au mieux cet épisode douloureux. « Depuis quelque temps, j’ai entamé un travail de méditation pour essayer de descendre un peu plus profondément en moi. C’est un travail très fastidieux et qui prend du temps » a notamment expliqué le joueur de 29 ans dans les colonnes de L’Equipe.