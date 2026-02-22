PSG - Signature au Qatar : Il est parti pour l’argent, «une offre impossible à refuser»

Certains joueurs du PSG ont été poussés au départ suite au rachat du club par le Qatar, en 2011, qui a permis de faire venir des stars plus confirmées. Ce fut notamment le cas pour ce Brésilien, qui était pourtant titulaire indiscutable au PSG mais qui a fini par répondre aux sirènes du Qatar en raison du gros contrat qui lui était proposé.
Le PSG a changé de dimension à partir de 2011, lorsque les propriétaires qataris ont débarqué à la tête du club francilien. Avec des moyens financiers beaucoup plus conséquents, des joueurs de renom ont rapidement été recrutés, ce qui en a donc logiquement poussé d'autres vers la sortie. Et un milieu offensif brésilien du PSG a notamment été concerné et a profité de la situation pour aller chercher un gros contrat au Qatar avec un salaire très confortable : Nenê.
« J’aurais pu continuer à Paris, mais... »
En février 2016, dans une interview accordé à SportTV, l'ancien numéro 10 du PSG a évoqué les coulisses de son départ en janvier 2013 et invoque des raisons financières : « Après Paris, j’ai été au Qatar, il n’y avait jamais de public. J’ai eu du mal à m’habituer. J’étais très bien à Paris, j’aurais pu continuer à Paris, j’aurais pu être convoqué en Seleção. Carlo Ancelotti m’avait dit d’être patient, calme, de ne pas partir. Mais la proposition d’Al-Gharrafa était vraiment impossible à refuser. Je devais aussi penser à ma famille », indique Nenê.
« J'aurais pu aller à Milan »
Et en novembre 2020, dans un entretien pour Globo, l'ancien joueur du PSG a lâché de nouvelles confidences à ce sujet : « J'aurais pu partir pour un autre club, mais pas pour le Qatar car c'était une décision purement financière. J'aurais pu aller à Milan (...) Je pense que ce choix ne m'a pas complètement fermé les portes de la sélection brésilienne, mais ça a considérablement réduit mes chances d'être appelé, car on parlait de moi à l'époque. J'ai toujours le sentiment que j'aurais pu être sélectionné. Mais bon, ça a fait partie de mon apprentissage. Vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie », a précisé Nenê.