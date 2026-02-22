PSG - Signature au Qatar : Il est parti pour l’argent, «une offre impossible à refuser»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certains joueurs du PSG ont été poussés au départ suite au rachat du club par le Qatar, en 2011, qui a permis de faire venir des stars plus confirmées. Ce fut notamment le cas pour ce Brésilien, qui était pourtant titulaire indiscutable au PSG mais qui a fini par répondre aux sirènes du Qatar en raison du gros contrat qui lui était proposé.

Le PSG a changé de dimension à partir de 2011, lorsque les propriétaires qataris ont débarqué à la tête du club francilien. Avec des moyens financiers beaucoup plus conséquents, des joueurs de renom ont rapidement été recrutés, ce qui en a donc logiquement poussé d'autres vers la sortie. Et un milieu offensif brésilien du PSG a notamment été concerné et a profité de la situation pour aller chercher un gros contrat au Qatar avec un salaire très confortable : Nenê.

« J’aurais pu continuer à Paris, mais... » En février 2016, dans une interview accordé à SportTV, l'ancien numéro 10 du PSG a évoqué les coulisses de son départ en janvier 2013 et invoque des raisons financières : « Après Paris, j’ai été au Qatar, il n’y avait jamais de public. J’ai eu du mal à m’habituer. J’étais très bien à Paris, j’aurais pu continuer à Paris, j’aurais pu être convoqué en Seleção. Carlo Ancelotti m’avait dit d’être patient, calme, de ne pas partir. Mais la proposition d’Al-Gharrafa était vraiment impossible à refuser. Je devais aussi penser à ma famille », indique Nenê.