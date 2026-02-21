Le PSG rate le transfert d’une star pour «deux jours» ?

Alexis Brunet

Le marché des transferts permet au club de se renforcer en achetant des joueurs, mais parfois cela ne se passe pas comme prévu. Il y a quelques années, le PSG était tout près de s’offrir une star. Le directeur sportif de l’époque avait pris contact avec lui, mais cela ne s’était finalement pas fait car Paris était arrivé un poil trop tard sur le dossier.

Par le passé, de nombreuses stars sont passées par le PSG. Cela s’est surtout accentué en 2011 avec l’arrivée du Qatar. Le club de la capitale avait alors fait signer certains grands joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou bien encore Thiago Silva. Les deux hommes sont devenus des légendes du club de la capitale, et cela aurait pu être le cas pour un ancien international italien.

« J’aurais dû l’appeler deux jours avant » Il y a quelques années, sous l’impulsion de Leonardo, le PSG avait l’habitude de faire son marché du côté de la Serie A. Le club de la capitale y a recruté de nombreux joueurs, mais il a également dû faire face à quelques échecs. En 2017, l’ancien directeur sportif parisien avait d’ailleurs révélé à Sky Italia qu’il avait loupé un possible très joli coup. « Je voulais Pirlo au PSG. Je l’ai appelé mais il avait déjà signé avec la Juventus. Il m’a dit que c’était trop tard et que j’aurais dû l’appeler deux jours avant. »