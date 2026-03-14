Mercato - OM : «On a besoin d’aide», l’appel au secours pour son transfert 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement dans le haut du classement en Ligue 1, l’OM n’a pas toujours été à cette position. En effet, il y a quelques années, le club phocéen était en grande difficulté. Pour remédier à cela et tenter de relancer la machine, l’OM n’avait pas hésité à appeler à l’aide un buteur.

Dans l’histoire, plusieurs joueurs ont porté les couleurs du PSG et de l’OM. Malgré la rivalité entre les deux clubs, certains sont passés d’un camp à un autre. Une liste sur laquelle on peut notamment trouver le nom de George Weah. Après avoir joué à Paris entre 1992 et 1995, le Libérien avait ensuite joué à Marseille lors de la saison 2000-2001. Et voilà qu’à l’époque, l’OM avait appelé à l’aide Weah, qui n’avait pas hésité à répondre présent.

Jour et nuit, son calvaire ne s'est jamais arrêté à l'OM : Il sort du silence https://t.co/1xhYgEtSs7 — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« C'est difficile pour Marseille » Racontant comment il s’est retrouvé à l’OM pour France Football en 2025, George Weah avait fait savoir : « Marcel Dib, un grand ami de mes années monégasques, devenu directeur sportif de l'OM, m'a appelé : « George, ta carrière est finie, et c'est difficile pour Marseille (alors 14e sur 18). On a besoin d’aide ». Je lui ai dit : « Marcel, je viens pour toi » ». En difficulté avant l’arrivée de George Weah, l’OM aura finalement réussi à se maintenir…