Mercato - OM : «On a besoin d’aide», l’appel au secours pour son transfert 

Actuellement dans le haut du classement en Ligue 1, l’OM n’a pas toujours été à cette position. En effet, il y a quelques années, le club phocéen était en grande difficulté. Pour remédier à cela et tenter de relancer la machine, l’OM n’avait pas hésité à appeler à l’aide un buteur.
Dans l’histoire, plusieurs joueurs ont porté les couleurs du PSG et de l’OM. Malgré la rivalité entre les deux clubs, certains sont passés d’un camp à un autre. Une liste sur laquelle on peut notamment trouver le nom de George Weah. Après avoir joué à Paris entre 1992 et 1995, le Libérien avait ensuite joué à Marseille lors de la saison 2000-2001. Et voilà qu’à l’époque, l’OM avait appelé à l’aide Weah, qui n’avait pas hésité à répondre présent.
« C'est difficile pour Marseille »
Racontant comment il s’est retrouvé à l’OM pour France Football en 2025, George Weah avait fait savoir : « Marcel Dib, un grand ami de mes années monégasques, devenu directeur sportif de l'OM, m'a appelé : « George, ta carrière est finie, et c'est difficile pour Marseille (alors 14e sur 18). On a besoin d’aide ». Je lui ai dit : « Marcel, je viens pour toi » ». En difficulté avant l’arrivée de George Weah, l’OM aura finalement réussi à se maintenir…
Weah rêvait de la Juventus plutôt que du PSG
George Weah aura donc joué à l’OM après avoir porté le maillot du PSG. Concernant son transfert au sein du club de la capitale en 1992, le Libérien avait confié : « J'ai attendu que des clubs italiens viennent me chercher. On me parlait d'un intérêt de la Juventus. J'étais content parce que je rêvais de ce club, j'admirais Platini. Mais ce n'étaient que des rumeurs. Dès que j'ai été informé que le PSG voulait discuter, je me suis dit : « Bon, au moins c'est le même Championnat, dans une grande ville, pourquoi pas ? » ».