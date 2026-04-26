«J’ai beaucoup pleuré» : Thomas Ramos dévoile un traumatise qui concerne Cristiano Ronaldo

Figure phare du rugby français, Thomas Ramos n’en reste pas moins un fan de football, lui qui a pour idole Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé au Parisien, le joueur du Stade Toulousain révèle un traumatisme passé qui concerne justement la star portugaise.
Ce week-end, le Toulouse Football Club et le Stade Toulousain s’associent pour une opération spéciale en collaboration avec leur équipementier Nike. Les footballeurs et les rugbymen vont porter un maillot similaire lors de leur rencontre respective face à Monaco (2-2, ce samedi soir) et Clermont (dimanche, à 21h05) qui auront lieu au Stadium. Pour l’occasion, Thomas Ramos s’est prononcé sur sa passion pour le football dans un entretien accordé au Parisien.
« Il y avait un petit ballon de foot dans ma cour de récréation »
« Être footballeur ? Il y a même un monde où j’aurais adoré l’être (sourire). J’en aurais rêvé, même, reconnaît l’international français. En fait, on est tous un peu joueurs de foot. C’est une évidence, c’est le sport qui est très certainement le plus populaire en France et dans de nombreux pays. Il y avait un petit ballon de foot dans ma cour de récréation, et maintenant j’en ai toujours un dans mon jardin. En fait, ça fait rêver tout le monde. »
« La défaite du Portugal en 2004 ? J’étais vraiment dégoûté »
Thomas Ramos est par ailleurs revenu sur l’un de ses traumatismes en tant que fan de football. « J’ai des origines portugaises et je suis fan absolu de Cristiano Ronaldo. À l’Euro 2004, le Portugal va en finale et perd (contre la Grèce à domicile). Alors là, j’ai beaucoup pleuré, j’étais vraiment dégoûté », révèle le coéquipier d’Antoine Dupont. Preuve de son attachement pour CR7, Ramos assume ne pas porter dans son cœur le club rival du Real Madrid, où le Portugais a évolué de longues années. « Je ne suis pas vraiment fan du FC Barcelone (sourire), j’aurais plutôt dit Luka Modric ou Toni Kroos au Real Madrid. Dans l’esprit, ce sont des joueurs que j’adore », poursuit Thomas Ramos.