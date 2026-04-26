«J’ai beaucoup pleuré» : Thomas Ramos dévoile un traumatise qui concerne Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure phare du rugby français, Thomas Ramos n’en reste pas moins un fan de football, lui qui a pour idole Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé au Parisien, le joueur du Stade Toulousain révèle un traumatisme passé qui concerne justement la star portugaise.

Ce week-end, le Toulouse Football Club et le Stade Toulousain s’associent pour une opération spéciale en collaboration avec leur équipementier Nike. Les footballeurs et les rugbymen vont porter un maillot similaire lors de leur rencontre respective face à Monaco (2-2, ce samedi soir) et Clermont (dimanche, à 21h05) qui auront lieu au Stadium. Pour l’occasion, Thomas Ramos s’est prononcé sur sa passion pour le football dans un entretien accordé au Parisien.

Grand espoir du Stade Toulousain, Kalvin Gourgues se lâche sur sa situation : «Je ne suis pas indiscutable» https://t.co/77knRGyvGA — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Il y avait un petit ballon de foot dans ma cour de récréation » « Être footballeur ? Il y a même un monde où j’aurais adoré l’être (sourire). J’en aurais rêvé, même, reconnaît l’international français. En fait, on est tous un peu joueurs de foot. C’est une évidence, c’est le sport qui est très certainement le plus populaire en France et dans de nombreux pays. Il y avait un petit ballon de foot dans ma cour de récréation, et maintenant j’en ai toujours un dans mon jardin. En fait, ça fait rêver tout le monde. »