Mercato - PSG : Le transfert qui a mis Paris «dans la sauce»

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Mais le club de la capitale a malgré tout pris des décisions qui ont fait parler, notamment l’été dernier. Sur La Chaîne L’Equipe, on estime d’ailleurs qu’un transfert en particulier a mis les Rouge-et-Bleu dans une situation délicate cette saison.
Ces derniers mois, le PSG n’a pas été particulièrement actif sur le mercato. Le club de la capitale voulait éviter de chambouler l’effectif de Luis Enrique, qui venait de remporter la Ligue des champions. Les dirigeants parisiens n’ont ainsi bouclé que quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Un transfert en particulier a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre.
Un transfert du PSG a beaucoup fait parler !
Le recrutement de Lucas Chevalier dans les rangs de Luis Enrique a en effet suscité de nombreuses interrogations. Alors qu’il venait de réaliser une saison grandiose, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie et transféré à Manchester City. Et sur La Chaîne L’Equipe, on estime que son départ a mis le PSG dans une situation délicate cette saison.
«Ils n'ont pas été forcés à dégager Donnarumma»
« D’abord, c’est mon opinion, ne comparons pas Donnarumma et Safonov. C’est deux chapeaux différents. Donnarumma, pour moi, c’est chapeau 1 et Safonov c’est pas encore chapeau 2. Ce n’est pas les mêmes gardiens. Est-ce que Safonov est le grand gardien que le PSG attend dans la décennie à venir ? Certainement pas. Enfin, je ne pense pas. Et le plus important, on a dressé assez de louanges depuis un an et les dirigeants parisiens, dans cette sauce là, ils s’y sont mis. Ils n'ont pas été forcés à dégager, parce qu’il n’y a pas d’autre terme, Donnarmma, à le sacrifier pour son jeu au pied. Qu’on soit d’accord ou pas, dans cette sauce là, le PSG s’y met tout seul » a expliqué Jérôme Alonzo, ancien gardien passé par le PSG et l’OM, sur le plateau de L’Equipe de Greg.