Mercato - PSG : Le transfert qui a mis Paris «dans la sauce»

Pierrick Levallet

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Mais le club de la capitale a malgré tout pris des décisions qui ont fait parler, notamment l’été dernier. Sur La Chaîne L’Equipe, on estime d’ailleurs qu’un transfert en particulier a mis les Rouge-et-Bleu dans une situation délicate cette saison.

Ces derniers mois, le PSG n’a pas été particulièrement actif sur le mercato. Le club de la capitale voulait éviter de chambouler l’effectif de Luis Enrique, qui venait de remporter la Ligue des champions. Les dirigeants parisiens n’ont ainsi bouclé que quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Un transfert en particulier a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre.

Mercato - PSG : Un gros salaire est tombé à Paris, l’explication est arrivée https://t.co/NoWRaiY5i3 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Un transfert du PSG a beaucoup fait parler ! Le recrutement de Lucas Chevalier dans les rangs de Luis Enrique a en effet suscité de nombreuses interrogations. Alors qu’il venait de réaliser une saison grandiose, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie et transféré à Manchester City. Et sur La Chaîne L’Equipe, on estime que son départ a mis le PSG dans une situation délicate cette saison.