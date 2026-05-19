Mercato : Un joueur s’annonce déjà à l’OM la saison prochaine, !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de Premier League (West Ham), Emerson Palmieri s’est pleinement inscrit dans la rotation ces derniers mois au poste de latéral gauche. Et l’international italien annonce, qu’à moins d’un énorme rebondissement, il portera toujours le maillot de l’OM la saison prochaine.

L’OM sort d’un exercice 20256-2026 plutôt décevant et visait bien plus haut qu’une qualification en Europa League en début de saison. Le club phocéen repartira donc sur de nouvelles bases cet été avec un nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi ?) et peut-être un nouvel entraîneur, si Habib Beye venait à être remercié dans les jours à venir. De son côté, le latéral gauche italien de l’OM Emerson Palmieri (31 ans, 29 sélections), recruté l’été dernier, ne compte pas bouger.

« Je serai là » Interrogé en zone mixte dimanche soir après la dernière journée de Ligue 1 et la victoire de l’OM sur le Stade Rennais (3-1), Emerson a affirmé qu’il porterait toujours le maillot du club marseillais l’an prochain : « J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là », indique le numéro 33 de l’OM.