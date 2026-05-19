«Kylian Mbappé peut aller à Chelsea s’il veut», son avenir au Real Madrid provoque un débat sur Canal + !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il sort d’une deuxième saison assez compliquée et sans titre majeur remporté avec le Real Madrid, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir au sein du club merengue. Laure Boulleau et Bertrand Latour, les deux consultants foot de Canal +, ont notamment débattu sur le futur de l’ancienne star du PSG et ne partagent pas le même point de vue sur ce que devrait faire Mbappé cet été.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, stop ou encore ? Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 et des statistiques personnelles qui forcent malgré tout l’admiration (41 buts et 7 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison), l’attaquant français de 27 ans ne semble plus en odeur de sainteté au sein de la capitale ibérique. Certains supporters réclament d’ailleurs son départ au plus vite, et le futur de Mbappé fait beaucoup parler… et notamment en France !

« J’aimerais bien le voir ailleurs » Dimanche soir, dans le Canal Football Club, Laure Boulleau a expliqué pourquoi elle aimerait bien voir Kylian Mbappé quitter le Real Madrid cet été, mais sans pour autant y croire vraiment : « Un monde où il quitte le Real Madrid ? Moi je ne pense pas. Je n’ai pas cette impression qu’il puisse partir, après moi j’aimerais bien le voir ailleurs mais je n’aimerais pas que les problèmes le suivent encore », indique l’ancienne joueuse du PSG, qui a mentionné la Premier League comme potentiel point de chute pour Mbappé.