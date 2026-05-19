Mercato - OM : Benatia adresse un message à la prochaine recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Medhi Benatia vivait dimanche soir son tout dernier match en tant que directeur sportif de l’OM, et le club phocéen va donc le remplacer très prochainement. Sauf surprise de dernière minute, Grégory Lorenzi sera très bientôt recruté pour lui succéder, et Benatia lui a d’ailleurs passé un message en validant son profil pour la direction sportive de l’OM.

L’OM se prépare à vivre un mercato estival agité avec de nombreux mouvements, et la prochaine recrue du club phocéen devrait logiquement être Grégory Lorenzi, le futur directeur sportif, qui débarquera afin de reprendre le flambeau de Medhi Benatia qui a démissionné de ses fonctions. Interrogé en zone mixte dimanche soir après la dernière journée de championnat et la victoire de l’OM contre Rennes (3-1), Benatia a d’ailleurs adressé un message à Lorenzi.

« Un choix intelligent de la direction » « Aucune idée ! J’ai entendu des choses. Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses. Tout à l’heure, on parlait des équipes qui ne lâchent jamais rien... Il faut aller jouer à Brest. On en a des souvenirs de là-bas. Tu peux gagner face à eux, mais ils sont toujours à 100 %, tu sais que ce sera toujours difficile contre eux. Je pense qu’avec le coach Eric Roy, ils ont réussi de grandes choses. Il a fait ses preuves, il a une grande expérience. Pour moi, c’est un choix intelligent de la direction », confie Medhi Benatia, qui valide donc l’option Grégory Lorenzi à la direction sportive de l’OM.