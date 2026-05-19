Mercato : Ce joueur a quitté l'OM, un transfert à 20M€ se prépare ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance de Brighton, Matt O’Riley n’a pas fait long feu à Marseille. Le milieu offensif de 25 ans a quitté le club phocéen en janvier dernier afin de retrouver le pensionnaire de Premier League. Mais alors que son temps de jeu ne progresse pas, le Danois pourrait connaître un transfert à 20M€ dans les prochaines semaines.

La saison de l’OM aura été calamiteuse à bien des égards. Le club phocéen a finalement réussi à arracher une qualification pour la Ligue Europa. Mais beaucoup de problèmes ont été notés au sein de l’effectif. L’été dernier, Roberto De Zerbi, mis à pied en février, avait décidé d’opter pour une stratégie en recrutant certains joueurs de Premier League en prêt. Cela avait notamment concerné Matt O’Riley. Arrivé à Marseille en provenance de Brighton, le milieu offensif danois souhaitait se relancer en France. Cependant, le joueur né en 2001 n’a clairement pas su s’imposer, malgré quelques prestations intéressantes.

Matt O’Riley prêt à rebondir à Dortmund ? Résultat, Matt O’Riley est revenu en Premier League l’hiver dernier. Mais force est de constater que la situation de l’international Danois ne s’est pas du tout améliorée, loin de là. Ainsi, la carrière de l’ancien de l’OM pourrait s’écrire ailleurs qu’à Brighton. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Germany, le Borussia Dortmund s’intéresse de près à la situation du Danois.