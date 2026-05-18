Habib Beye : L’OM a déjà rencontré un coach de Ligue 1 pour le remplacer

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas vraiment convaincu en treize matchs sur le banc de l’Olympique de Marseillle. Il y a des chances que la rencontre face au Stade Rennais ce dimanche (3-1), soit sa dernière avec le club phocéen, qui aurait déjà contacté un premier candidat pour le remplacer.
La saison s’est enfin terminée et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a été très longue à Marseille. Entre crises, départs et polémiques, l’OM n’a pas vraiment travaillé dans la sérénité. Mais Habib Beye a tout de même réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue Europa, ce qui est un moindre mal.
Peut-être la dernière pour Habib Beye...
Mais sera-t-il encore là pour la disputer ? Dès la fin de la dernière rencontre de la saison, le coach de l’OM a évidemment été questionné sur son avenir. « Mon avenir n'a aucune importance » a déclaré Habib Beye. « Ma mission était de qualifier ce club pour la Coupe d'Europe, c'était l'objectif, la satisfaction est là ». Pour le moment, la tendance semble plutôt à un départ, avec le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi ainsi que le futur président Stéphane Richard, qui pourraient décider de travailler avec un autre entraineur.
L’OM a rencontré Genesio
L’un des possible candidats semble être Bruno Genesio, qui est en fin de contrat au LOSC. Son profil semble être apprécié à l’OM, puisque L’Equipe nous apprend ce lundi que le Stéphane Richard l’aurait déjà rencontré pour discuter d’une possible collaboration. Un avenir à Marseille ne semble pas déplaire à l’entraineur français de 59 ans, qui pourrait être le pilier central de la révolution marseillaise. Toutefois, le quotidien précise que les moyens qui lui auraient été présentés auraient quelque peu calmé ses ardeurs et il pourrait bien prendre son temps pour évaluer toutes les options qui se présentent à lui.