Mercato - PSG : Luis Enrique lui a fait confiance, ce joueur est prêt à signer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique a démontré sa capacité à faire confiance aux jeunes en les lançant dans le grand bain. Face à Lorient le 2 mai dernier (2-2), le coach parisien a lancé l’attaquant Pierre Mounguengue. Courtisé sur le marché, le joueur de 18 ans est prêt à s’engager dans la durée à Paris.

Le PSG fait désormais confiance aux jeunes pépites de son centre de formation. Longtemps critiqué à ce sujet, le club parisien semble avoir appris de ses erreurs. Au cours des trois dernières saisons, plusieurs jeunes comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, ou encore Quentin Ndjantou ont pu intégrer l’effectif de l’équipe première et ont obtenu du temps de jeu régulier sous les ordres de Luis Enrique. Cette saison, le coach espagnol a également permis à certains « Titis » d’effectuer leurs débuts en professionnels. C’est notamment le cas de Noah Nsoki (19 ans), de Dimitri Lucea (19 ans), ou encore de Pierre Mounguengue (18 ans).

Pierre Mounguengue prêt à signer pro au PSG Face à Lorient le 2 mai dernier (2-2), l’attaquant né en 2007 a pu entrer en jeu en fin de match. Si sa première avec le PSG a tourné au cauchemar avec une grosse erreur ayant conduit à l’égalisation du club lorientais au Parc des Princes, le natif d’Évry (Essonne) n’en reste pas moins un élément prometteur du centre de formation parisien. A en croire les dernières révélations de l’Equipe, bien que courtisé par certains clubs comme le Paris FC ou encore par le Bayern Munich, Pierre Mounguengue est désormais ouvert à la perspective de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur.