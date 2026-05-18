Mercato - Real Madrid : José Mourinho prépare déjà son premier coup bas au FC Barcelone

Axel Cornic

Toujours sous contrat avec Benfica, José Mourinho devrait bientôt signer du côté du Real Madrid, où Florentino Pérez semble avoir fortement insisté pour l’avoir. Et les premières spéculations de mercato fusent déjà, avec le Special One qui aura la lourde tâche d’enfin ramener un titre majeur à Madrid, après deux saisons blanches.

Treize ans après, le revoilà. Passé sur le banc du Real Madrid au début des années 2010, José Mourinho serait tout proche de faire son retour. Plusieurs sources en Espagne ont en effet annoncé qu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre le club madrilène et le technicien portugais, qui devrait donc quitter Benfica au cours des prochains jours.

Mourinho au Real Madrid Avec lui, commence un été extrêmement agité pour le Real Madrid, où personne ne semble être à l’abri à part les grandes stars de l’équipe. Ainsi, on a appris ces dernières heures que Mourinho aurait d’ores et déjà donné ses premières exigences sur le mercato, avec les arrivées d’un arrière droit, d’un arrière gauche et d’un défenseur central. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il aurait également glissé le nom d’une nouvelle recrue pour son attaque... et on va sans aucun doute beaucoup en entendre parler !