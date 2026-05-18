Mercato - «C’est acté» : Évoqué à l’OM, Bruno Genesio a pris une première décision pour son avenir !

Pierrick Levallet

Alors que l’avenir d’Habib Beye se veut plutôt incertain, le nom de Bruno Genesio a été évoqué du côté de l’OM. Le coach du LOSC serait perçu comme une bonne option au sein du club phocéen du fait de son expérience en Ligue 1. Le technicien de 59 ans semble en tout cas avoir pris une première décision pour la suite de sa carrière.

Et si Bruno Genesio arrivait sur le banc de l’OM cet été ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye voit son avenir être plutôt incertain. Le technicien franco-sénégalais n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée en février dernier, à savoir remporter la Coupe de France et terminer troisième de Ligue 1. La direction marseillaise pourrait donc s’en séparer maintenant que la saison est terminée, et le nom de Bruno Genesio est souvent revenu pour le remplacer. L’entraîneur du LOSC semble en tout cas avoir pris une première décision pour son avenir.

«Il part de Lille» « Il part de Lille, c’est acté. Ce serait vraiment un retournement de situation de voir Genesio rester à Lille. Lille cherche déjà un entraîneur sur le marché » a expliqué le journaliste Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe. Malgré la qualification en Ligue des champions obtenue avec cette troisième place de Ligue 1, Bruno Genesio devrait bien quitter le LOSC une fois que son contrat aura expiré le 30 juin prochain.