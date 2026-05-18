Mercato : Surprise, le PSG va annoncer trois nouvelles signatures ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, le PSG cherche à intégrer les meilleurs éléments de son centre de formation au sein de l’équipe première. Une volonté partagée par Luis Enrique, qui fait beaucoup confiance aux jeunes. A ce propos, trois nouveaux éléments devraient prochainement signer leur premier contrat professionnel dans la capitale. Explications.

Le PSG a totalement changé son fusil d’épaule au cours des trois dernières années. Après une époque marquée par la présence de stars au sein de son effectif, le club de la capitale a décidé de miser sur la jeunesse. En plus d’axer son recrutement sur des jeunes prometteurs, Paris fait également de la place aux jeunes pépites de son centre de formation. Ainsi, depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, plusieurs jeunes Titis ont pu être intégrés à l’équipe première et bénéficier de temps de jeu régulier, à l’image de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, ou encore plus récemment de Quentin Ndjantou.

Trois jeunes vont signer professionnel Et fidèle à sa nouvelle politique, le PSG va continuer sur ce chemin avec les jeunes. A en croire les dernières révélations de l’Equipe, trois jeunes éléments vont prochainement signer leur premier contrat professionnel. C’est le cas de l’ailier de 18 ans Adam Ayari, qui a longtemps été courtisé par l’Ajax Amsterdam. Le quotidien sportif annonce également que la tendance est positive pour le gardien de 18 ans Arthur Vignaud, au même titre que le défenseur Samba Coulibaly (18 ans également).