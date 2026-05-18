Départ de l’OM : C’est confirmé, Medhi Benatia a trouvé son prochain club ?

Pierrick Levallet

Maintenant que la saison est terminée, Medhi Benatia va quitter son poste de directeur sportif à l’OM. Le Marocain était démissionnaire et avait accepté de rester jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026 sur demande de Frank McCourt. Le dirigeant de 39 ans semble en tout cas avoir trouvé sa prochaine destination, et la tendance est en train de se confirmer.

D’ici peu, Medhi Benatia ne sera plus le directeur sportif de l’OM. Le Marocain avait présenté sa démission pendant la crise de cet hiver, avant de finalement accepter de rester jusqu’à la fin de saison après avoir été convaincu par Frank McCourt. L’exercice 2025-2026 étant désormais terminé, sur une bonne note après la victoire contre le Stade Rennais ce dimanche (3-1), le dirigeant de 39 ans va quitter le club phocéen. Et il semble avoir déjà trouvé son prochain club.

Direction l'Arabie Saoudite pour Medhi Benatia ? Plusieurs sources ont en effet évoqué un intérêt d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite et de l’AS Roma en Italie. Nicolo Schira est en mesure de confirmer la tendance. D’après le journaliste italien, Medhi Benatia serait en discussion avec le club de Saudi Pro League pour le poste de directeur sportif. Dans le même temps, son nom aurait bel et bien soufflé aux Giallorossi. Tout porte donc à croire que le Marocain atterrira en Arabie Saoudite, et disposerait d’un plan B en Serie A si jamais les négociations échouaient.