Ousmane Dembélé : Le PSG fait une nouvelle annonce sur sa blessure !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir sur la pelouse du Paris FC, Ousmane Dembélé a ressenti une douleur. Sans aucune hésitation, Luis Enrique a immédiatement décidé de remplacer le numéro 10 du PSG. Ce lundi, le club parisien a donné des nouvelles du Ballon d’Or en titre, à désormais moins de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions.

Une sérieuse inquiétude avant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Opposé au Paris FC ce dimanche soir lors du dernier match de championnat, le PSG a décidé d’aligner une équipe plutôt compétitive. Titulaire à la pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé a semblé rencontrer une certaine gêne en première période. Clairement, Luis Enrique n’a alors pas tardé à agir, en remplaçant le numéro 10 parisien par Gonçalo Ramos dès la 27ème minute. Forcément, cette sortie du Ballon d’Or 2025 a inquiété à la fois le staff et les supporters du PSG.

Ousmane Dembélé, une sortie qui a fait peur Très énervé du résultat du soir (défaite 2-1 du PSG), Luis Enrique a tout de même donné quelques nouvelles rassurantes concernant Ousmane Dembélé ce dimanche soir. « Il va bien. J’espère rien d’important » a confié l’entraîneur espagnol au micro de Ligue 1+. Une nouvelle rassurante alors que le PSG affrontera Arsenal le 30 mai prochain en finale de la C1. Quoi qu’il en soit, plus de peur que de mal pour Ousmane Dembélé, alors que ce lundi, dans son point médical, le PSG a de nouveau tenu à rassurer tout le monde concernant l’état du Français, qui va se reposer dans les prochains jours.