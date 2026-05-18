L’OM reçoit un avertissement pour son mercato : «Il va falloir liquider des joueurs sinon ça va péter»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que l’OM se soit imposé face au Stade Rennais (3-1) dimanche soir, se qualifiant ainsi en Ligue Europa, cette saison restera un échec aux yeux de Daniel Riolo. L’été qui arrive s’annonce mouvementé à Marseille, où plusieurs joueurs devront être vendus afin de renflouer les caisses avant de passer devant la DNCG.

L’OM sera donc en Ligue Europa la saison prochaine. Grâce à sa victoire lors de la réception du Stade Rennais (3-1) dimanche pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, les Olympiens ont sécurisé la cinquième place du classement et donc leur qualification en C3. Ce qui n’était pas l’objectif fixé en début de saison, mais reste un moindre mal quand l’on voit comment l’exercice 2025-2026 s’est passé à Marseille.

« La Ligue Europa, c’était le dernier truc à gratter pour pas que ça soit cataclysmique » « Un échec. Ça ne peut qu'être le seul mot utilisé sur cette saison. Joueurs, dirigeants, tous dans le même sac, ils ont tous conduit à ce que ça se casse la figure cette année. Ça termine avec la Ligue Europa, c’était le dernier truc à gratter pour pas que ça soit cataclysmique », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Toutefois, sans les revenus de la Ligue des champions, l’OM va devoir récupérer des liquidités avant le 30 juin afin de valider son passage devant la DNCG.