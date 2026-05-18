Laure Boulleau se rappelle d’un gros problème au PSG : «Les stars ne voulaient pas sortir»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour la deuxième fois consécutive en finale de la Ligue des champions, le PSG a un immense défi à relever : conserver son titre. Le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension en se propulsant au sommet de l'Europe notamment grâce au projet mis en place par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a totalement modifié la manière de faire du PSG en construisant un effectif uni sans forcément de grandes stars. Laure Boulleau note un changement par rapport à avant.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire il y a un an, le PSG ne fait que confirmer son statut de meilleure équipe d'Europe. Le club a enfin atteint son objectif après lequel il courait depuis des années, quand l'effectif était composé de stars. Laure Boulleau est contente de voir que les changements apportés par Luis Enrique portent leurs fruits et que les joueurs suivent à la lettre ses plans de jeu.

Luis Enrique au PSG, un immense succès Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique pourrait encore continuer son aventure sur le banc parisien de longues années. L'entraîneur espagnol a largement fait ses preuves et sa tactique est souvent mise en valeur. « Il s’adapte et là où je suis contente, c’est qu’il prenne du plaisir. J’avais l’impression à ses débuts à Paris que si son équipe n’avait pas 80 % de possession, il ne prenait pas de plaisir. Peut-être qu’il a changé d’avis, et son équipe sait faire les deux. Il y a des moments son équipe subit un peu plus » déclare d'abord Laure Boulleau dans le Canal Football Club.