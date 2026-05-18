PSG : La question d’un journaliste qui fait craquer Luis Enrique en conférence de presse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quatre mois après avoir été surpris par le Paris FC en 16e de finale de Coupe de France, le PSG s’est de nouveau incliné face à son voisin de la Porte d’Auteuil (1-2) ce dimanche soir. Interrogé après la rencontre sur la possibilité de voir une concurrence s’installer avec l’autre club de la capitale, Luis Enrique s’est d’abord amusé, avant de s’agacer…

C’est un bilan que l’on n’imaginait pas au début de la saison. Les derbys parisiens ont souri au PFC, vainqueur du PSG (2-1) ce dimanche soir lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Une victoire qui survient quatre mois après l’élimination des hommes de Luis Enrique face à son voisin du Stade Jean Bouin au Parc des Princes. Interrogé sur cette mauvaise série, et la possibilité de voir une vraie concurrence s’installer, l'entraîneur du PSG s’est agacé de la question.

Agacé, Luis Enrique quitte la conférence de presse « S'il vous plaît... », a simplement répondu l’entraîneur du PSG sur un ton ironique, relancé sur le sujet dans la foulée avec une question que le journaliste n’a pas eu le temps de terminée, coupé par l’Espagnol : «encore, encore, merci beaucoup». Luis Enrique a alors quitté la conférence de presse d’après-match.