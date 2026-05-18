PSG : La question d’un journaliste qui fait craquer Luis Enrique en conférence de presse

Quatre mois après avoir été surpris par le Paris FC en 16e de finale de Coupe de France, le PSG s’est de nouveau incliné face à son voisin de la Porte d’Auteuil (1-2) ce dimanche soir. Interrogé après la rencontre sur la possibilité de voir une concurrence s’installer avec l’autre club de la capitale, Luis Enrique s’est d’abord amusé, avant de s’agacer…
C’est un bilan que l’on n’imaginait pas au début de la saison. Les derbys parisiens ont souri au PFC, vainqueur du PSG (2-1) ce dimanche soir lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Une victoire qui survient quatre mois après l’élimination des hommes de Luis Enrique face à son voisin du Stade Jean Bouin au Parc des Princes. Interrogé sur cette mauvaise série, et la possibilité de voir une vraie concurrence s’installer, l'entraîneur du PSG s’est agacé de la question.
Agacé, Luis Enrique quitte la conférence de presse
« S'il vous plaît... », a simplement répondu l’entraîneur du PSG sur un ton ironique, relancé sur le sujet dans la foulée avec une question que le journaliste n’a pas eu le temps de terminée, coupé par l’Espagnol : «encore, encore, merci beaucoup». Luis Enrique a alors quitté la conférence de presse d’après-match.
« Je suis un peu déçu »
Quelques minutes auparavant, Luis Enrique n’avait pas caché son agacement en évoquant la prestation de ses joueurs à Jean-Bouin : « Je ne retiens rien de positif sur ce match. Le football est fait d’intensité, il n’y en a pas eu. Je savais avant le match la difficulté des rendez-vous sans véritable objectif, mais je suis un peu déçu. Je peux comprendre mais pour être joueur du PSG, les choses doivent être différentes, j’attends plus de mes joueurs. (…) Tu peux perdre, ça arrive, mais j’espère plus de mes joueurs. Ils ont eu des intentions, mais sans intensité et sans ambition, c’est difficile de jouer au football. Ils doivent surmonter cela. La dernière partie de la saison sera plus compliquée que la précédente. L’an passé, on a joué la finale de la Coupe de France, ça nous a permis de rester dedans et de rester motivés. Mais là, il reste 13 jours avant le match le plus important de notre histoire, normalement, je ne devrais avoir à motiver personne. »