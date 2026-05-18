Lucas Chevalier : Luis Enrique confirme un malaise au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté pour plus de 40M€ l'été dernier par le PSG, Lucas Chevalier est actuellement en train de vivre un calvaire. Relégué au second plan depuis plusieurs mois et absent de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, le gardien tricolore est au plus mal sportivement. Et la dernière sortie de Luis Enrique en conférence de presse semble confirmer ce malaise avec Chevalier...

Afin de pallier au mieux le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City l'été dernier, le PSG avait décidé de miser gros sur Lucas Chevalier (24 ans), recruté en provenance du LOSC pour 40M€ (hors bonus). Un coup très prometteur sur le papier, et pourtant, Chevalier n'a jamais vraiment réussi à performer sur la durée en première partie de saison, et c'est finalement le Russe Matvey Safonov qui lui a volé la place de titulaire en enchaînant les prestations XXL pour emmener le PSG en finale de Ligue des Champions. De son côté, Chevalier a tout perdu, et notamment son ticket pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France...

« Je lui avais tendu la main, mais... » Jeudi soir, au moment de communiquer sa liste sur TF1, Didier Deschamps a justifié l'absence de Lucas Chevalier, qui s'explique par son manque cruel de temps de jeu au PSG ces derniers mois : « Le rôle de troisième gardien est spécifique. Mais le critère numéro un est quand même la performance sportive. Je comprends que Lucas Chevalier, qui est avec nous depuis un bon moment, puisse être déçu. Il ne joue plus depuis plusieurs mois. Je lui avais tendu la main en mars en espérant qu’il ait du temps de jeu mais malheureusement, au moment où il aurait pu en avoir, il n’en a pas eu », a indiqué le sélectionneur national. Mais ce malaise Chevalier est-il parti pour durer au PSG ?