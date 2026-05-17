Le PSG en finale de la Ligue des Champions, qui doit accompagner Vitinha et João Neves au milieu ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG va disputer la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal du côté de Budapest. Alors que le retour d’Achraf Hakimi est clairement prévu pour ce choc européen, qui de Warren Zaïre-Emery ou de Fabian Ruiz doit intégrer le onze titulaire aux côtés de Vitinha et de João Neves au milieu de terrain ?

Le choc approche. Après avoir brillamment éliminé le Bayern Munich en demi-finales, le PSG a l’opportunité de remporter une deuxième Ligue des Champions d’affilée. Pour cela, la formation de Luis Enrique va affronter Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Au cours des dernières semaines de compétition, le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Absent au retour face au Bayern, le latéral marocain devrait néanmoins être en mesure de tenir sa place en finale de C1 dans deux semaines.

Fabian Ruiz ou Warren Zaïre-Emery en finale de la Ligue des Champions Et si ce retour du Marocain sonne comme une grande nouvelle pour le PSG, Luis Enrique va devoir se creuser la tête au milieu de terrain. Alors que Warren Zaïre-Emery est revenu au plus haut niveau cette saison et que Fabian Ruiz s’est bien remis de sa blessure au genou, le coach parisien dispose de deux options de qualité afin d’accompagner Vitinha et João Neves, tous deux indiscutables, au milieu de terrain. Les deux joueurs disposent de profils différents.