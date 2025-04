«Détester à vie», Stéphane Guy dans une embrouille à cause du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le quart de finale retour entre le PSG et Aston Villa ont réveillé les souvenirs de la fameuse remontada, Stéphane Guy a lâché une drôle d'anecdote sur le plateau de L'Equipe du Soir ce mardi soir. Le journaliste avait tenté de rassurer un supporter parisien avant le fameux match de Ligue des champions face au Barça en 2017. On connait le résultat...

Aujourd’hui présent sur la chaîne L’Equipe, Stéphane Guy a longtemps été aux commentaires des grandes soirées de Ligue des champions sur les antennes de Canal +. L’un de ses souvenirs marquants reste la folle remontada du FC Barcelone face au PSG en 2017.

Guy se souvient de la remontada

Battu à l’aller (4-0), le club espagnol avait trouvé les ressources pour humilier l’équipe d’Unai Emery (6-1 au retour). Après la qualification du PSG aux dépens d’Aston Villa ce mardi soir, Stéphane Guy a dévoilé une drôle d’histoire, qui s’est déroulée quelques heures avant le coup d’envoi de cette soirée historique.

« Il était tétanisé »

« Le matin du fameux Barça-PSG, je suis dans l’avion pour aller commenter le match. Et il y avait un fan du PSG dans l’avion, qui était tétanisé. Il était inquiet. Et moi je le rassure en lui disant : « Ça va aller, ça va aller ». Je repense souvent à cet homme, il doit me détester à vie » a déclaré Stéphane Guy.