PSG : Al-Khelaïfi valide la prochaine signature en public ?

Présent dans les tribunes du Villa Park ce mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi est passé par toutes les émotions avant de pousser un gros ouf de soulagement après le coup de sifflet final. Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le responsable est descendu dans les couloirs pour féliciter l'homme de la soirée, Gianluigi Donnarumma.

Depuis le quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma s’est métamorphosé. Sévèrement tancé par les critiques en début de saison, à tel point qu’il a été annoncé que les discussions pour une prolongation ont été mises en stand-by, le portier du PSG affiche une incroyable présence sur sa ligne. Encore ce mardi face à Aston Villa, le gardien italien s’est montré décisif, réalisant plusieurs arrêts de grande classe comme sur ce face-à-face avec Marco Asensio.

Hakimi prend position dans ce dossier

Après le coup de sifflet final (défaite 3-1), les joueurs n’avaient pas la tête à la fête. Ils ont eu, néanmoins, le temps de louer la performance de Donnarumma, dont l’avenir au PSG reste incertain. « Gianluigi Donnarumma ? On sait le gardien que l’on possède avec nous. C’est l’un des meilleurs. Beaucoup doutent de lui, mais nous, on ne doute pas. On sait que c’est l’un des meilleurs gardiens du monde. On est heureux qu’il soit au PSG et on souhaite qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Il a énormément aidé l’équipe ce soir. » a confié le joueur marocain.

Al-Khelaïfi félicite Donnarumma

Présent au stade ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a également été épaté selon les informations du Parisien. Après avoir suivi la rencontre en compagnie du célèbre combattant de MMA Khabib Nurmagomedov ou encore de l’humoriste Malik Bentalha, le responsable qatari s’est rendu dans les couloirs du Villa Park pour féliciter ses joueurs, et notamment Donnarumma. Un signal fort en faveur d’une prolongation de contrat.