Donnarumma - PSG : Le feuilleton totalement relancé ?

Axel Cornic

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait bien voir son avenir s’écrire loin du Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Son contrat se termine en effet en juin 2026 et pour le moment une prolongation ne serait toujours pas à l’ordre du jour, avec les dirigeants parisiens qui semblent suivre d’autres gardiens de but.

Rarement un gardien d’un tel niveau a été autant critiqué. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Gianluigi Donnarumma se retrouve souvent pointé du doigt, que ce soit ou PSG ou dans son pays natal. Et même ses coups d’éclat en Ligue des Champions ne semblent pas mettre tout le monde d’accord.

Donnarumma le mal-aimé ?

Il faut dire que plus le temps passe, plus le doute grandi sur son avenir au PSG. Une prolongation semblait en effet quasiment bouclée au début de l’hiver, mais depuis plus rien et son contrat se terminera dans un peu plus d’un an. Sans une signature Gianluigi Donnarumma pourrait donc partir et même dès cet été, avec un possible transfert pour ne pas le laisser filer libre.

Maignan n’a toujours pas prolongé

En Ligue 1, les dirigeants parisiens semblent avoir déjà trouvé un potentiel successeur avec Lucas Chevalier, qui réalise des merveilles avec le LOSC. Mais en Italie, TMW a une nouvelle fois parlé de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine également en juin 2026 et qui n’a toujours pas prolongé. Pire, à en croire les dernières indiscrétions venues de l’autre côté des Alpes, il pourrait changer de club dès le prochain mercato estival.