1 milliard d’euros : Le transfert légendaire qui va régaler Mbappé ?

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait échapper à la corvée de jouer numéro 9 comme c’était le cas au PSG. Mais finalement, l’attaquant de 26 ans est aussi obligé d’occuper l’axe dans la capitale espagnole à cause de Vinicius Jr. Un transfert du Brésilien n’est toutefois pas à exclure, ce qui pourrait arranger les affaires du Français.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid l’été dernier. Après une fin houleuse avec le PSG, l’international français pensait échapper au calvaire de jouer dans l’axe. Mais chez les Merengue aussi, le natif de Bondy est obligé de jouer à ce poste de numéro 9. Carlo Ancelotti considère Vinicius Jr comme intouchable à gauche.

La cote de popularité de Vinicius Jr baisse au Real Madrid !

Mais plus le temps passe, moins l’international brésilien semble faire l’unanimité au Real Madrid. Ses performances cette saison ne jouent pas en sa faveur. Le club madrilène attendrait beaucoup plus de Vinicius Jr. La Casa Blanca en aurait également assez de ses craquages réguliers sur le terrain. Son comportement serait un vrai problème, que les Merengue souhaiterait régler au plus vite. Les dirigeants madrilènes pourraient ainsi envisager un transfert cet été, malgré sa clause libératoire d’1 milliard d’euros.

Un transfert en Arabie Saoudite encore d'actualité ?

Et comme le rapporte TeamTALK, cette hypothèse ne serait pas totalement à exclure. L’Arabie Saoudite continuerait de faire les yeux doux à Vinicius Jr, sous contrat jusqu’en juin 2027 au Real Madrid. S’il venait à partir, son transfert deviendrait le plus cher de l’histoire, éclipsant très largement les 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017. Et il ferait également les affaires de Kylian Mbappé, qui pourrait dans la foulée retrouver son aile gauche. Le Real Madrid pourrait ensuite envisager le recrutement d’un nouveau numéro 9, comme Erling Haaland. Affaire à suivre...