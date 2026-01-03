Catastrophe pour Antoine Dupont, la rupture qui va lui faire mal !

Alexis Brunet

Le 5 février prochain débutera officiellement le Tournoi des Six Nations avec un match entre le XV de France et l’Irlande. Selon Dimitri Yachvili, la charnière française devrait alors être composée d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack. Cela n’arrangerait alors pas le demi de mêlée qui préférerait jouer avec son coéquipier en club, Romain Ntamack.

Début février, le Tournoi des Six Nations s’ouvrira par un choc. Le XV de France affrontera l’Irlande au Stade de France et pour l’occasion, Antoine Dupont fera son grand retour avec les Bleus. Reste à savoir qui accompagnera le demi de mêlée à l’ouverture, car rien n’est joué.

Jalibert plutôt que Ntamack ? Très en forme depuis quelques mois, Matthieu Jalibert est le principal concurrent à Romain Ntamack au poste de demi d’ouverture. Selon l’ancien international français Dimitri Yachvili, qui s’est exprimé auprès de Sud-Ouest, le joueur de l’UBB devrait être choisi par Fabien Galthié. « Si l’on suit la politique de l’homme en forme annoncée par Fabien Galthié, Matthieu Jalibert est au-dessus de Romain Ntamack qui connaît visiblement quelques difficultés à remonter la pente sur le plan physique. Est-ce qu’il pourra retrouver son niveau d’ici le Tournoi ? Quoi qu’il en soit, vu les prestations de Matthieu Jalibert, il mérite bien entendu de retrouver le maillot bleu. »