PSG : Luis Enrique a trouvé son nouveau numéro 10 ?

Spécialiste des changements de poste et adepte de la polyvalence, Luis Enrique a plusieurs fois tenté des coups avec ses joueurs. Et il pourrait d'ailleurs avoir trouvé un nouveau numéro 10. Et c'est un triple Ballon d'Or qui glisse ce conseille au PSG.

La saison dernière, Luis Enrique a prouvé sa capacité à tout changer grâce à son amour de la polyvalence. Son plus gros coup est évidemment Ousmane Dembélé qu'il a repositionné dans un rôle de faux numéro 9 qui lui a permis de décrocher le Ballon d'Or. Mais pour Michel Platini, d'autres changements sont possibles comme faire passer certains milieux de terrain au poste de numéro 10 à l'image de Vitinha. Et qui de mieux que Platini, triple Ballon d'Or, pour parler des numéros 10 ?

Vitinha nouveau numéro 10 ? « Vitinha ? Vous me parlez du meilleur milieu de terrain qui existe… mais il n’y a pas que le PSG. Je parle de tous les autres clubs. C’est vrai que Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, ils pouvaient jouer numéro 10 », lance-t-il dans une interview accordée à l'After Foot sur RMC. Et Michel Platini est également un grand fan de Luis Enrique.