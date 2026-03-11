XV de France - Antoine Dupont se fait réprimander : Ce geste qui n'était «pas classe»

La défaite du XV de France en Ecosse (50-40) fait énormément parler depuis quelques jours, mais c’est surtout un évènement du match qui semble faire polémique. Il s’agit évidemment du chambrage de Ben White à l’encontre d’Antoine Dupont, avec ce dernier qui a refusé de lui serrer la main au coup de sifflet final, avant de finalement s’expliquer.
Peut-on chambrer Antoine Dupont ? Comme Zinedine Zidane ou Tony Parker avant lui, le demi de mêlée de 29 ans est un monstre sacré de son sport. Mais cela n’a pas empêché Ben White de faire avec lui ce que les anglophones appellent du « trashtalking », ce qui a profondément agacé le capitaine du XV de France.
« Antoine Dupont est classe, donc tu dois être classe avec lui »
De ce côté-ci de la Manche, l’international écossais a évidemment été très critiqué et ne comptez pas sur Cédric Heymans pour prendre sa défense. « Qu’il se fasse brancher, c’est un juste retour des choses. Sauf qu’Antoine Dupont est classe, donc tu dois être classe avec lui. Je peux comprendre que l’Ecossais fasse ça dans la ferveur, mais après il doit aller lui tendre la main et s’excuser. Moi j’ai été un petit branleur, j’ai chambré, je me suis fait remettre à ma place et j’ai compris que ça ne servait à rien » a expliqué l’ancien ailier du XV de France et du Stade Toulousain, dans le podcast Rugby Confidential.
« J'aurais aimé qu'il lui serre la main, le regarde droit dans les yeux et lui donne rendez-vous »
« Ce n’est pas classe surtout avec Antoine Dupont. Tu peux lui “manquer de respect” dans le jeu en l’agressant et en le mettant sous pression, mais pas à travers des paroles et des gestes qui ne servent à rien » a poursuivi Cédric Heymans, qui annonce déjà des retrouvailles explosives en Top 14 lorsque Toulouse croisera Toulon, où évolue Ben White. « J'aurais aimé qu'Antoine Dupont lui serre la main, le regarde droit dans les yeux et lui donne rendez-vous. Parce que maintenant, qui a la pression ? Dupont ou l'Ecossais ? Il a peut-être fait le match parfait, mais tais toi, ne viens pas la ramener ».