Mercato : Zidane a signé un gros contrat, «j’avais besoin de ce challenge»

D’ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane va donc vivre une nouvelle étape majeure pour la suite de sa carrière. Une situation qui pourrait lui rappeler l’été 2001, lorsqu’il avait signé un gros contrat qui avait changé sa carrière de joueur, et Zidane s’était justement confié à ce sujet il y a quelques années.

En juin 2022, alors qu’il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane avait accordé un large entretien à L’EQUIPE pour marquer le coup à cette occasion. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France, attendu comme étant le futur sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026, y avait évoqué les moments marquants de sa carrière de joueur, et notamment ce fameux transfert de la Juventus Turin au Real Madrid en 2001. Un deal à 80M€, record à cette époque, ainsi qu’un contrat très fructueux sur le plan salarial pour Zidane…

« Je n’avais pas le choix » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer. Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », a indiqué Zinedine Zidane dans cette interview sur les coulisses de sa signature au Real Madrid, après cinq ans passés à la Juventus.