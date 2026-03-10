Zinedine Zidane a réalisé son rêve : «Ma femme n'était pas contente»

Amadou Diawara

Zinedine Zidane a réalisé son rêve lors de sa carrière, et ce, n'était pas de remporter la Coupe du Monde, la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or. Toutefois, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, de la Juventus et du Real Madrid a dû convaincre sa femme, Véronique, pour que son souhait soit exaucé.

Zinedine Zidane a tout gagné lors de sa carrière de joueur. En effet, l'ancien joueur de l'AS Cannes, des Girondins de Bordeaux, de la Juventus, du Real Madrid et de l'équipe de France a soulevé à la fois la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro et le Ballon d'Or. Toutefois, son rêve le plus fou n'était pas forcément de remporter un trophée collectif ou individuel.

Enzo Francescoli est l'idole de Zinedine Zidane Totalement fan d'Enzo Francescoli, Zinedine Zidane a avoué qu'il rêvait de dormir avec son maillot. S'il n'a pas eu l'opportunité de jouer avec l'ancienne gloire de l'OM, il a pu l'affronter lorsqu'il défendait les couleurs de la Juventus. En effet, Zinedine Zidane s'est frotté à son idole le 27 novembre 1996, et ce, lors de la Coupe Intercontinentale entre River Plate et la Vieille Dame. Ayant récupéré le maillot d'Enzo Francescoli, il a pu dormir avec, grâce à l'aval de sa femme, qui n'était pas du tout emballée au départ.