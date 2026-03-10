«C’est un moyen de buzzer» : Un club de Ligue 1 soumis au PSG, les accusations sont lâchées !

Pierrick Levallet

Le PSG a réussi à trouver un moyen d’arranger son calendrier. Afin de préparer au mieux sa double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions, le club de la capitale s’est mis d’accord avec le FC Nantes pour reporter son match de Ligue 1. Un tel choix n’a toutefois pas manqué de provoquer la colère des supporters nantais, qui ont déployé un tract illustrant leur président Waldemar Kita à la botte de son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi lors du match contre Angers ce samedi. Pierre Ménès s’est alors permis de lâcher des accusations à ce sujet.

«Les supporters nantais ont raison d’être très mécontents, mais...» « Les supporters nantais ont raison d’être très mécontents de ce qui se passe depuis de longues saisons dans leur club. Mais je ne suis pas sûr que le sujet de ce tract soit le fond du problème. Je ne suis pas certain que le vrai souci du FC Nantes soit le report de ce match contre le PSG pour arranger le PSG dans sa quête européenne » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.