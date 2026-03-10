Le «comportement de voyou» de Cyril Hanouna pour gagner un match de tennis !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Adepte des sports de raquettes, Cyril Hanouna joue notamment régulièrement au padel et au tennis. Et lors de son émission du Fun Radio, il a d'ailleurs révélé l'une de ses techniques pour gagner un match au niveau amateur. Des révélations qui ont suscité une vague d'indignation sur X.

Cyril Hanouna n'a jamais caché son amour pour les sports de raquettes. Capable d'affronter Stan Wawrinka au tennis de table dans son émission, l'animateur de W9 participe surtout régulièrement à des tournois de padel ou de tennis. Et il a d'ailleurs raconté un méthode pour manipuler ses adversaires et gagner de façon par forcément très loyale. Ce qui n'a pas manqué de faire parler.

Typique le joueur que l’ont a tous croisé et qui se comporte comme un voyou ! Insupportable. Et les chroniqueurs qui n’y connaissent et qui lui donne raison ! Pauvre France — Imagine ’75 (@Porticcio76) March 6, 2026

Cyril Hanouna raconte sa méthode étonnante pour gagner un match de tennis « Je suis dans le 16e arrondissement, à côté de Roland Garros, je suis en quart de finale d’un tournoi et le match est serré, il y a 6-6 tie-break et je crois qu’il y a 4-4 dans le tie break qui se joue en 7 points. Je monte à la volée et il me passe à la volée. Je vois la balle, je vois qu’elle est bonne mais elle est très proche de la ligne. Là, bien entendu, je ne discute même pas, je suis sûr de moi: "faute !" », raconte-t-il dans un premier temps dans son émission sur Fun Radio avant de poursuivre son récit : « Il me dit: "Elle est faute la balle? Est-ce que tu pourrais me montrer la marque?" » Puis Cyril Hanouna lui a répondu : « Attends, attends. Tu ne me fais pas confiance là? Tu veux voir la marque? Regarde la marque!" "Et là, je prends mon pied, je le passe partout et je lui dis: "Bah voilà, il n’y a plus aucune marque!" »

«Là, bien entendu, je ne discute même pas, je suis sûr de moi: "faute !"» Mais la stratégie de Cyril Hanouna est mûrement réfléchie : « Par exemple, vous êtes au premier set, vous menez 40-0 et il y a une balle un peu litigieuse et le mec va te demander si elle est faute. Et là tu fais: "Non, elle touche la ligne, même moi je pensais qu’elle était faute, ça fait 40-15, le point est pour toi". Et là tu lui réponds: "Tout à l’heure je te l’ai donné la balle, tu crois que je vais pas te la donner maintenant" ». Frustré, son adversaire a d'ailleurs compris la manigance et aurait décidé de quitter le match : « Le gars est parti, c’est un taré ce mec-là. Il a appelé le juge arbitre et je lui ai dit: "je m’en fous, je gagne par forfait" ».

Quel est l’intérêt d’essayer de gagner un match en trichant 😳😳, c’est typiquement le genre de joueurs qu’on aime pas jouer en tournoi 🙈🙈 — Nul si découvert (@nul_sii) March 5, 2026