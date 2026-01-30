«Ils veulent me mettre à la retraite…» : Djokovic fait sensation à l’Open d’Australie… et se permet de régler ses comptes en public !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est au terme d’un incroyable match de plus de quatre heures que Novak Djokovic est parvenu à battre Jannik Sinner, rejoignant ainsi Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie. Après cette performance XXL, le Serbe a eu un message pour ses détracteurs lors de son passage en conférence de presse.

Les demi-finales du tableau masculin de l’Open d’Australie réunissant les quatre meilleurs joueurs du moment ont régalé les fans ce vendredi. Après la victoire de Carlos Alcaraz sur Alexander Zverev (6-4, 7-6 [5], 6-7 [3], 6-7 [4], 7-5) à l'issue d'une lutte acharnée de 5h27, soit le troisième match le plus long de l'histoire du tournoi, Novak Djokovic est lui aussi parvenu à renverser Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). « Je suis sans voix. Oh mon Dieu... ça paraît surréaliste. Jouer pendant 4 heures, il est presque 2 heures du matin. En repensant à 2012, j'avais joué Rafa (Nadal, victoire [5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5]) en finale pendant presque 6 heures. Mais le niveau d'intensité et la qualité du tennis étaient extrêmement élevés. Je savais que c'était la seule façon pour moi d'avoir une chance de gagner aujourd'hui contre lui », a réagi dans la foulée le Serbe, rapporté par L’Équipe.

Tennis : Joueuses filmées dans leur intimité, la polémique enfle à l’Open d’Australie https://t.co/ZpsMCqkjDX — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

« Ils me donnent de la force, de la motivation pour leur prouver qu'ils ont tort » Novak Djokovic part donc en quête d’un 25e titre du Grand Chelem face à Carlos Alcaraz ce dimanche, et ce à l’âge de 38 ans. Une surprise pour certains, mais pas pour le Serbe, qui a profité de son passage en conférence de presse afin de régler quelques comptes. « Je n'ai jamais cessé de croire en moi. Il y a beaucoup de gens qui doutent de moi et des experts qui veulent me mettre à la retraite. Je tiens à les remercier parce qu'ils me donnent de la force, de la motivation pour leur prouver qu'ils ont tort. Pour moi, ce n'est pas une surprise, je sais de quoi je suis capable », a réagi Djokovic, dans des propos rapportés par L’Équipe.